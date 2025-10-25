Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка
Девушка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована вчера в 23:43

Один цвет — и ваш образ будто с подиума: палитра нового сезона раскрыта

Модные дома представили трендовые оттенки 2026 года — цитрин, кобальтовый и апельсиновый

Понять, какие цвета будут определять гардеробы 2026 года, можно уже сейчас — модные дома показали свои коллекции, а эксперты назвали будущие тренды. На подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа было видно: следующая весна будет смелой, насыщенной и немного ностальгической. Модные недели снова подтвердили: цвет — это не просто оттенок ткани, а настроение эпохи.

Мода как отражение перемен

Сезон весна-лето 2026 обещает стать самым ярким за последние годы. После нескольких сезонов минимализма дизайнеры вернулись к игре с эмоциями и контрастами. Бренды, включая Miu Miu, Loewe, Balenciaga и Victoria Beckham, экспериментировали с насыщенными красками, делая ставку на сочетание энергии и утончённости. Новые креативные директора принесли свежие идеи — от мягких цитрусовых тонов до почти электрических синих.

Цитрин — солнечный символ оптимизма

Этот оттенок заменит спокойный масляно-жёлтый, который царил в 2025 году. Цитрин — яркий, жизнерадостный, словно напоённый солнечным светом. Он мгновенно придаёт образу энергию и теплоту. Даже небольшие акценты — ремень, сумка, туфли — сделают образ заметнее. Особенно эффектно цитрин смотрится в дуэте с насыщенным синим или приглушённым серым. В сочетании с простыми силуэтами он превращает повседневный лук в уверенное модное заявление.

Возвращение миллениального розового

Розовый не покидает моду с начала 2010-х, но теперь он возвращается в обновлённой, более мягкой версии. В 2026 году дизайнеры предлагают забыть о кричащем "Barbie pink" и вспомнить нежный "millennial pink". Этот оттенок идеально подходит для лёгких платьев, юбок и романтичных блуз. Он прекрасно сочетается с другими пастелями — небесно-голубым, ванильным, пудрово-бежевым. В аксессуарах розовый становится универсальным: его можно носить с кожаными изделиями, денимом и даже с чёрным костюмом, чтобы смягчить строгий образ.

Кобальтово-синий — классика с характером

Если в вашем гардеробе преобладает нейтральная палитра, попробуйте добавить кобальтово-синий. Этот оттенок появился в коллекции Виктории Бекхэм и сразу стал одним из самых обсуждаемых. Он подчёркивает уверенность, но при этом остаётся элегантным. Кобальтовый отлично смотрится на пиджаках, брюках или структурных платьях. Холодные подтона выгодно оттеняют кожу и визуально освежают лицо. Его можно использовать и в спортивных вещах — от ветровок до кроссовок — для создания энергичного городского образа.

Апельсиновый — цвет движения и смелости

Смелый оранжевый возвращается как символ дофаминовой моды. Он идеально передаёт дух весны — свободу, радость и эксперимент. В коллекциях Hermes, Prada и Ferragamo этот оттенок использовался в самых разных вариациях: от приглушённого мандарина до яркого неонового апельсина. Если носить его в total look рискованно, можно начать с аксессуаров — сумок, платков или обуви. Оранжевый особенно эффектно смотрится с белым, песочным и даже хаки.

"Этот цвет наполняет пространство энергией и действует как мгновенный антистресс", — отметил стилист Мэттью Уильямс.

Сравнение популярных оттенков 2026 года

Цвет

Эмоциональный эффект

С чем сочетается

Лучший вариант носки

Цитрин

Энергия и оптимизм

Синий, серый

Аксессуары, жакеты

Миллениальный розовый

Романтика, мягкость

Голубой, бежевый

Платья, топы

Кобальтово-синий

Сила, уверенность

Белый, чёрный

Костюмы, рубашки

Апельсиновый

Веселье, динамика

Хаки, белый

Платья, обувь

Советы шаг за шагом: как внедрить новые цвета в гардероб

  1. Начните с аксессуаров. Яркий ремень или шарф поможет привыкнуть к новому оттенку.
  2. Смешивайте тренды с базой: цитрин с серым, кобальтовый с белым, розовый с денимом.
  3. Экспериментируйте с макияжем и маникюром в тех же тонах — это создаёт гармонию.
  4. Если сомневаетесь, добавляйте один яркий акцент за раз: обувь, сумку или блузу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перегрузить образ множеством трендовых цветов.
    Последствие: визуальный хаос, потеря структуры.
    Альтернатива: выбрать один ведущий оттенок и добавить к нему нейтральные детали (например, белый жакет с апельсиновой юбкой).
  • Ошибка: избегать ярких оттенков из страха, что они "не идут".
    Последствие: гардероб становится скучным.
    Альтернатива: подобрать подходящий подтон — холодный или тёплый.
  • Ошибка: покупать вещи вне контекста сезона.
    Последствие: одежда выглядит устаревшей.
    Альтернатива: следить за новыми палитрами Pantone и подбирать актуальные комбинации.

А что если… яркие цвета вам не по душе?

Модные эксперты советуют не бояться экспериментов. Даже минималисты могут добавить яркий элемент — ремень, маникюр, кулон. Цвет не обязательно должен доминировать — он может быть акцентом, подчеркивающим индивидуальность. Кроме того, эти оттенки отлично смотрятся в интерьере: подушки, посуда, постельное бельё в модных цветах помогут добавить настроение в быт.

Плюсы и минусы трендовых цветов

Цвет

Плюсы

Минусы

Цитрин

Поднимает настроение, освежает

Может быть слишком ярким для офиса

Миллениальный розовый

Универсален, подходит любому возрасту

Требует аккуратного стайлинга

Кобальтово-синий

Утончённый и благородный

Холодный оттенок не всем идёт

Апельсиновый

Энергичный, праздничный

Сложно сочетать с тёплыми тонами кожи

FAQ

Как выбрать оттенок под свой цветотип?
Тёплые типы (весна, осень) выиграют от цитрина и апельсинового, холодные (зима, лето) — от кобальтового и розового.

Что лучше: total look или акценты?
Для офиса — акценты, для отдыха — можно позволить total look в одном тоне.

Можно ли сочетать яркие цвета между собой?
Да, если один из них мягкий. Например, розовый с оранжевым, кобальтовый с лимонным.

Мифы и правда

Миф: Яркие цвета полнят.
Правда: Всё зависит от кроя и фактуры ткани. Гладкие и матовые материалы нейтрализуют эффект объёма.

Миф: Такие оттенки быстро выйдут из моды.
Правда: Кобальтовый и цитрин остаются в тренде уже несколько сезонов подряд.

Миф: Эти цвета подходят только молодым.
Правда: Правильное сочетание делает их универсальными — важен баланс.

3 интересных факта

  1. Научные исследования подтверждают, что жёлтые и оранжевые тона могут повышать уровень дофамина.
  2. Миллениальный розовый стал культовым после успеха в социальных сетях в 2016 году.
  3. Кобальтовый использовался в живописи ещё в XIX веке — как символ уверенности и силы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медики: регулярное употребление кофе повышает риск сосудистых нарушений вчера в 17:49
Кофе может разрушить сосуды — вот как правильно его пить, чтобы избежать проблем

Кофе бодрит, но не всегда идёт на пользу сосудам. Разбираемся, как действует кофеин, чем опасно его переизбыток и какие напитки выбрать вместо него.

Читать полностью » Дэн Бюттнер: утренние супы и бобовые помогают поддерживать энергию и продлевают жизнь вчера в 17:33
Долгожители не едят овсянку: их утренний секрет переворачивает все диетические правила

Узнайте, какой завтрак помогает долгожителям жить до 100 лет. Дэн Бюттнер рассказывает о растительном рационе, который сделает утро полезным и ярким.

Читать полностью » Фотоомоложение, мезотерапия и SMAS-лифтинг: эти методы подходят женщинам после 50 вчера в 16:43
Старение начинается не на лице, а в привычках — как незаметно остановить процесс

После 50 лет кожа требует особого внимания. Какие процедуры действительно помогают сохранить молодость и как ухаживать за собой без фанатизма — в этом материале.

Читать полностью » Врач Людмила Лапа заявила, что чеснок и лимон не защищают от вирусов и раздражают слизистые вчера в 16:28
То, чем нас лечили с детства, может навредить: почему "народные рецепты" подрывают иммунитет

Узнайте почему привычные народные средства, как лимон и чеснок, могут навредить вашему иммунитету. Специалисты делятся важными советами.

Читать полностью » Врачи-косметологи назвали масла усьмы и розовую воду основой ухода за кожей у арабских женщин вчера в 15:36
Под вуалью хиджаба — не тайна, а система: как восточные женщины сохраняют красоту в любой жаре

Восточные женщины будто не стареют — их кожа сияет даже под палящим солнцем пустыни. Раскрываем шесть бьюти-секретов, которые помогают им сохранять молодость.

Читать полностью » Врач Юрий Конев назвал безопасную норму кофеина — не более четырёх чашек эспрессо в день вчера в 15:23
Когда кофе перестаёт бодрить и начинает убивать: невидимая грань зависимости

Кофе может оказаться опаснее, чем вы думаете. Узнайте от врача-кардиолога, какие ошибки совершает большинство любителей этого напитка и как избежать зависимости от кофеина!

Читать полностью » Дерматолог Мария Касьянова опровергла миф о лечении акне отказом от сладкого вчера в 14:26
Прыщи не уходят, даже если отказаться от сладкого: врачи раскрыли настоящую причину акне

Отказ от сладкого не спасёт кожу от акне. Врачи объяснили, почему важен не запрет, а баланс сахара, жиров и витаминов в рационе.

Читать полностью » Выпадение волос у мужчин связано с гормонами, стрессом и дефицитом питательных веществ вчера в 14:06
Волосы уходят, как песок сквозь пальцы: как остановить мужское облысение, пока не поздно

Почему мужчины теряют волосы раньше времени и можно ли остановить облысение? Разбираем типы алопеции, методы лечения и эффективную профилактику.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Отжимание с опорой на стену развивает плечевой пояс и стабилизаторы — пояснил Мартин Руни
Садоводство
Грецкий орех требует солнечного участка и дренированной почвы для посадки и роста
Дом
Дизайнеры назвали популярные интерьерные решения, которые неудобны в быту
Наука
Astrophysical Journal Letters: у Хирона обнаружили четыре кольца
Еда
Кондитер Михайлов заявил, что секрет удачных брауни — баланс муки и шоколада
Питомцы
Ветеринар: поджатый хвост у собаки не связан с чувством вины
Авто и мото
ГИБДД: число аварий в межсезонье в России выросло почти на треть
Красота и здоровье
Врач-нутрициолог Гузман: россияне потребляют соли в два раза больше нормы ВОЗ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet