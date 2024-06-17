Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила два картеля среди медицинских компаний, занимающихся реабилитацией участников военной операции. Организации, предположительно, заключили соглашения о поддержании цен на 1,1 миллиарда рублей.
В связи с этим ФАС возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое дело касается компаний "Вендделис", "Стер Медикал", "Стер 23", "Лабкорп" и "Лабстор", второе — компаний "Галар" и еще одной, пока не названной, компании.
Все компании, фигурирующие в делах, являются небольшими предприятиями, специализирующимися на розничной и оптовой торговле медицинскими изделиями, расходными материалами и фармацевтической продукцией.
ФАС подозревает компании в сговоре с целью искусственного завышения цен на медицинские товары, участвуя в тендерах на поставку медицинских изделий для учреждений, занимающихся реабилитацией участников военной операции. Эти тендеры проводились для нужд больниц Москвы и Подмосковья, а также госпиталя для ветеранов войн № 2 в Москве.
В случае подтверждения вины компаний им грозит штраф, размер которого будет рассчитываться исходя из их годовой выручки.
В конце мая ФАС заподозрила группу предпринимателей на маркетплейсах в создании картеля, направленного на поддержание завышенных цен на беспроводные наушники. По данным ведомства, участники картеля синхронно повышали стоимость аксессуаров, контролировали соблюдение договоренностей и вводили санкции в отношении тех, кто не поддерживал сговор.
В апреле ФАС раскрыла картельный сговор на сумму 2,8 миллиарда рублей, который был организован при реализации национальных проектов "Демография" и "Образование". Компании заключили антиконкурентное соглашение, участвуя в тендерах на выполнение строительных работ в трех регионах.
Фото: From Wikimedia Commons/ アラツク (GNU Free Documentation License)
ЕС пролонгировал на год "крымский пакет" санкций против России
Евросоюз решил пролонгировать один из первых пакетов санкций против нашей страны. Совет ЕС принял решение продлить до 23 июня 2025 года санкции в отношении РФ, введенные в июне 2014 года в связи с присоединением к России Крыма и города Севастополя.
Посол РФ назвал коммюнике по Украине неряшливым
После "мирного саммита" в Швейцарии на скорую руку и неаккуратно было подготовлено совместное заявление, отметил дипломатический представитель России при Международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Врач Прощаев: ежегодная вакцинация поддерживает здоровье в старости
Врач Кирилл Прощаев выделил четыре основных правила для поддержания здоровья в старости: ежегодная вакцинация, создание когнитивного резерва, занятия спортом и своевременная компенсация утраченных функций.
У дилеров появились Geely Atlas с полным приводом и автоматом по цене в 3 399 990 рублей
Новая версия популярного автомобиля Geely Atlas выделяется наличием полного привода с муфтой Haldex 6-го поколения, обеспечивающей быстрый отклик и точное распределение крутящего момента.