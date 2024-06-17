Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила два картеля среди медицинских компаний, занимающихся реабилитацией участников военной операции. Организации, предположительно, заключили соглашения о поддержании цен на 1,1 миллиарда рублей.

В связи с этим ФАС возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое дело касается компаний "Вендделис", "Стер Медикал", "Стер 23", "Лабкорп" и "Лабстор", второе — компаний "Галар" и еще одной, пока не названной, компании.

Все компании, фигурирующие в делах, являются небольшими предприятиями, специализирующимися на розничной и оптовой торговле медицинскими изделиями, расходными материалами и фармацевтической продукцией.

ФАС подозревает компании в сговоре с целью искусственного завышения цен на медицинские товары, участвуя в тендерах на поставку медицинских изделий для учреждений, занимающихся реабилитацией участников военной операции. Эти тендеры проводились для нужд больниц Москвы и Подмосковья, а также госпиталя для ветеранов войн № 2 в Москве.

В случае подтверждения вины компаний им грозит штраф, размер которого будет рассчитываться исходя из их годовой выручки.

В конце мая ФАС заподозрила группу предпринимателей на маркетплейсах в создании картеля, направленного на поддержание завышенных цен на беспроводные наушники. По данным ведомства, участники картеля синхронно повышали стоимость аксессуаров, контролировали соблюдение договоренностей и вводили санкции в отношении тех, кто не поддерживал сговор.

В апреле ФАС раскрыла картельный сговор на сумму 2,8 миллиарда рублей, который был организован при реализации национальных проектов "Демография" и "Образование". Компании заключили антиконкурентное соглашение, участвуя в тендерах на выполнение строительных работ в трех регионах.

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