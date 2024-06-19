Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует разработать критерии антимонопольного регулирования для цифровых платформ, не участвующих в прямых финансовых операциях, таких как социальные сети и видеохостинги.
Руководитель ФАС Максим Шаскольский заявил, что регулирование должно быть комплексным и охватывать все цифровые рынки. Он подчеркнул, что необходимо определить критерии для регулирования платформ, не участвующих в финансовых транзакциях, таких как социальные сети, поисковые системы и видеохостинги. Разработка этих критериев будет осуществляться совместно с представителями рынка и экспертами.
Шаскольский напомнил, что весной этого года был отменен мораторий на проверки IT-компаний, что позволяет проводить проверки деятельности транзакционных платформ, таких как маркетплейсы и агрегаторы такси.
ФАС также планирует исключить из антимонопольного законодательства положение, освобождающее от действия закона о конкуренции отношения, связанные с реализацией прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Эта инициатива станет частью "шестого антимонопольного пакета" законопроектов, направленных на регулирование цифровых рынков.
Шаскольский пояснил, что данная мера необходима в связи с ситуациями, когда российские компании сталкиваются с завышением цен на программные продукты со стороны отечественных разработчиков после ухода с рынка иностранных компаний.
Он подчеркнул, что ФАС не планирует вмешиваться в процесс создания результатов интеллектуальной деятельности, но будет контролировать и пресекать злоупотребления со стороны компаний, занимающих доминирующее положение на рынке.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ruslan Marchenko (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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