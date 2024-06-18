Федеральная антимонопольная служба РФ вновь возбудила дело против Альфа-банка в связи с нарушением установленных правил о показе рекламы. О произошедшем информировала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

На днях ФАС возбудила дело, касающееся одной из крупнейших коммерческих кредитно-финансовых организаций — АО "Альфа-Банк". Как сообщается, если правонарушение будет доказано, то компания, осуществляющая обслуживание физических и юридических лиц, будет вынуждена заплатить штраф. Размер потенциальной выплаты пока не оглашается.

Возбуждению дела предшествовали многочисленные недовольства со стороны общества. Они жаловались на некорректную рекламу, которую повсеместно размещали, в том числе и на государственных площадках. Граждане Российской Федерации обратили внимание, что в рекламе говорилось об Альфа-банке как о первой организации, которая убрала плату за транзакции и платежи. Помимо этого, в рекламе рекомендовали заказать банковскую карту, за которую не возьмут денежные средства. Как оказалось, к рекламе прилагалась сноска со сведениями об ограничениях. Дело в том, что это информация показывалась невероятно короткий промежуток времени, а также была написана маленьким шрифтом, из-за чего прочесть это было практически невозможно.

В ФАС охарактеризовали этот случай с коммерческой кредитно-финансовой организацией как нарушение Закона о рекламе, а также предоставление обществу информации, имеющей сомнительное содержание.

В прошлые два месяца ФАС уже сталкивалась с нарушениями со стороны данного банка. Проблема была аналогично посвящена нарушениям рекламных правил.

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