Федеральная антимонопольная служба РФ вновь возбудила дело против Альфа-банка в связи с нарушением установленных правил о показе рекламы. О произошедшем информировала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
На днях ФАС возбудила дело, касающееся одной из крупнейших коммерческих кредитно-финансовых организаций — АО "Альфа-Банк". Как сообщается, если правонарушение будет доказано, то компания, осуществляющая обслуживание физических и юридических лиц, будет вынуждена заплатить штраф. Размер потенциальной выплаты пока не оглашается.
Возбуждению дела предшествовали многочисленные недовольства со стороны общества. Они жаловались на некорректную рекламу, которую повсеместно размещали, в том числе и на государственных площадках. Граждане Российской Федерации обратили внимание, что в рекламе говорилось об Альфа-банке как о первой организации, которая убрала плату за транзакции и платежи. Помимо этого, в рекламе рекомендовали заказать банковскую карту, за которую не возьмут денежные средства. Как оказалось, к рекламе прилагалась сноска со сведениями об ограничениях. Дело в том, что это информация показывалась невероятно короткий промежуток времени, а также была написана маленьким шрифтом, из-за чего прочесть это было практически невозможно.
В ФАС охарактеризовали этот случай с коммерческой кредитно-финансовой организацией как нарушение Закона о рекламе, а также предоставление обществу информации, имеющей сомнительное содержание.
В прошлые два месяца ФАС уже сталкивалась с нарушениями со стороны данного банка. Проблема была аналогично посвящена нарушениям рекламных правил.
Фото: Brateevsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Подполье: работники ТЦК в Одессе продают оружие иностранцам
Работники правоохранительных органов из Одессы втайне запечатлели на видеокамеру одесских сотрудников ТЦК. На видео было отчётливо видно, как группа лиц продаёт оружие. О произошедшем информировал ресурс пророссийского подполья.
В Финляндии приняли решение о "выдворении" на границе с РФ
Финский конституционный комитет одобрил законопроект о ограничении приема мигрантов и их высылке, от этого зависит возможное открытие границы с Россией, передает во вторник газета Ilta-Sanomat.
Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской
Telegram разработал сервис для онлайн-знакомств. Об этом рассказала команда в Telegram-канале мини-приложения.
ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка
Американского композитора, автора своих песен, а также известного певца Джастина Тимберлейка взяли под арест в связи с вождением в состоянии опьянения. О произошедшем сообщает информационный телеканал ABC News.