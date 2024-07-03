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ФАС выдала предупреждения Мегафону, Билайну и МТС
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ФАС выдала предупреждения Мегафону, Билайну и МТС

ФАС выдала предупреждения крупнейшим российский операторам связи - МТС, Мегафону и Билайну. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Причиной санкции стало взимание компаниями дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонентов на территории Крыма и Севастополя. Это противоречит созданным для мобильных операторов с 1 января 2024 года экономическим условиям, позволяющим предоставлять клиентам услуги связи на этих территориях на уровне домашнего региона.

ФАС посчитала, что действия операторов нарушают интересы абонентов и выдало всем троим предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы.

Фото: commons.wikimedia.org/Билецкий В.С.

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