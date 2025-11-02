Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хойя
Хойя
© flickr.com by Beatrice Murch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 19:32

Фарфоровая лиана: как хойя цветёт месяцами, не требуя почти никакого ухода

Хойя подходит для подвесных кашпо и украшения подоконников в квартирах — Ирина Полякова

Хойя — одно из самых эффектных и неприхотливых комнатных растений. Её плотные блестящие листья и необычные цветы, похожие на фарфоровые звёздочки, сделали её любимицей коллекционеров по всему миру. Родом из тропиков Азии, Австралии и Полинезии, хойя чувствует себя прекрасно и в домашних условиях, если обеспечить ей правильный уход.

Что представляет собой хойя

Род Hoya включает около 300 видов, среди которых встречаются лианы и компактные кустарники. Все они вечнозелёные, с плотными, кожистыми листьями овальной формы и красивыми соцветиями-зонтиками. Цветы хойи выделяют сладкий нектар и обладают лёгким ароматом. Их лепестки восковидные, а в центре расположена коронка — яркое пятно, придающее цветку узнаваемость.

По словам ботаника и коллекционера декоративных растений Ирины Поляковой, популярность хойи объясняется её долговечностью и способностью цвести при минимальном уходе.

"Хойя — идеальное растение для занятых людей: она прощает редкие поливы и чувствует себя прекрасно на обычном подоконнике", — отмечает ботаник Ирина Полякова.

Сравнение основных условий ухода

Параметр Рекомендации Особенности
Освещение Яркий рассеянный свет, допускаются прямые лучи утром и вечером Недостаток света замедляет рост
Температура Лето — 22-25 °C, зима — не ниже 16 °C Для Hoya carnosa можно 12-14 °C
Полив Обильный с марта по октябрь, зимой ограниченный Использовать мягкую воду
Подкормка 1 раз в 2-3 недели в период роста Подходит удобрение для орхидей
Пересадка Молодые — ежегодно, взрослые — раз в 3 года Лучше весной
Размножение Черенками или отводками Весной и осенью

Уход за хойей шаг за шагом

  1. Выберите место. Восточные или западные окна — идеальный вариант. На южных окнах летом потребуется лёгкое притенение.

  2. Полив. Весной и летом поливайте хойю после подсыхания верхнего слоя почвы. Осенью и зимой — раз в 7-10 дней.

  3. Подкормка. Используйте жидкие удобрения для цветущих растений или орхидей. Вносите только во влажную почву.

  4. Пересадка. Молодые экземпляры пересаживайте ежегодно, взрослые — каждые три года. Используйте лёгкий, воздухопроницаемый субстрат.

  5. Цветение. Не перемещайте хойю после появления бутонов — она может сбросить их. Старые цветоносы не обрезайте: на них появятся новые соцветия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: чрезмерный полив.
    Последствие: загнивание корней, пожелтение листьев.
    Альтернатива: поливать только после подсыхания почвы.

  2. Ошибка: слишком тёмное место.
    Последствие: слабый рост и отсутствие цветения.
    Альтернатива: переставить растение ближе к окну или использовать фитолампу.

  3. Ошибка: сухой воздух зимой.
    Последствие: опадение листьев.
    Альтернатива: увлажнять воздух и опрыскивать растение тёплой водой.

А что если хойя не цветёт?

Отсутствие цветения чаще всего связано с нехваткой света или неправильной пересадкой. Хойя любит, когда корням немного тесно, поэтому слишком просторный горшок замедляет развитие бутонов. Иногда растению требуется период покоя — понижение температуры и сокращённый полив в зимние месяцы стимулируют последующее цветение.

Плюсы и минусы выращивания хойи

Плюсы Минусы
Красивые декоративные листья и ароматные цветы Медленный рост при недостатке света
Простота ухода Чувствительна к переувлажнению
Подходит для подвесных кашпо и опор Не любит частых пересадок
Цветёт несколько раз в год Плохо переносит холодный сквозняк

Популярные виды

  • Хойя мясистая (Hoya carnosa) - самая распространённая, с плотными листьями и розовыми цветами.

  • Хойя прекрасная (Hoya bella) - компактное ампельное растение для подвесных кашпо, с белыми цветами и розовой серединкой.

  • Хойя многоцветковая (Hoya multiflora) - отличается тонкими, изящными жёлтыми лепестками.

FAQ

Можно ли держать хойю на прямом солнце?
Да, но в полуденные часы летом лучше притенять, чтобы листья не обгорели.

Как часто пересаживать хойю?
Молодые растения — ежегодно, взрослые — раз в 3 года.

Почему у хойи желтеют листья?
Чаще всего из-за переувлажнения или холодных сквозняков.

Мифы и правда

  1. Миф: хойя ядовита.
    Правда: растение безопасно, хотя его млечный сок может вызывать раздражение у чувствительных людей.

  2. Миф: хойя не цветёт в комнатных условиях.
    Правда: при хорошем освещении и правильном уходе цветёт регулярно.

  3. Миф: нужно обрезать старые цветоносы после цветения.
    Правда: этого делать нельзя — на них формируются новые бутоны.

Исторический контекст

Хойю впервые описал в XVIII веке шотландский ботаник Роберт Браун, назвав её в честь своего друга, садовника Томаса Хоя, работавшего при дворе герцога Нортумберлендского. С тех пор растение распространилось по всему миру и стало символом домашнего уюта и вечной зелени. В викторианскую эпоху хойю выращивали в стеклянных оранжереях и украшали ею зимние сады.

Три интересных факта

  1. Цветки хойи выделяют капельки нектара, из-за чего их называют "восковыми звёздами".

  2. Некоторые виды могут цвести до 6 месяцев подряд.

  3. В Азии хойю считают символом дружбы и долголетия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тыквенные семечки сохраняют витамины только при естественной сушке без нагрева — Екатерина Трофимова сегодня в 15:32
Секрет долголетия на грядке: как вырастить и сохранить свои идеальные тыквенные семечки

Тыквенные семечки — это не просто вкусная закуска, а источник ценных витаминов и минералов. Узнайте, как выбрать, обработать и хранить их, чтобы сохранить всю пользу.

Читать полностью » Учёные подтвердили: запах лаванды действует на крыс как раздражитель сегодня в 14:44
Пахнет красиво — действует беспощадно: как ароматное растение выгоняет мышей

Оказывается, одно ароматное растение способно защитить дом и сад от крыс и мышей — без яда и ловушек. Узнай, как правильно его использовать.

Читать полностью » Древовидные пионы требуют весенней санитарной обрезки для формирования кроны — Анна Соловьёва сегодня в 14:18
Один неверный срез — и весь куст пропал: садоводы назвали главную ошибку при обрезке пионов

Обрезка пионов — залог их пышного цветения. Разбираемся, чем отличаются травянистые и древовидные виды и как ухаживать за ними осенью и весной.

Читать полностью » Фикус, эвкалипт и сосна признаны опасными деревьями для домовладений сегодня в 13:38
Зелёные соседи, которые рушат дом: эти деревья действуют, как замедленная мина

Некоторые деревья, посаженные слишком близко к дому, могут через годы разрушить фундамент и трубы. Разбираемся, какие виды опасны и чем их заменить.

Читать полностью » Короеды прогрызают ходы в древесине ослабляя конструкции домов и садов — Игорь Власов сегодня в 13:18
Дом, который едят изнутри: как короеды превращают балки в пыль, пока хозяева спят

Короеды могут уничтожить не только деревья, но и деревянные дома. Узнайте, как распознать первых вредителей, чем их вывести и какие меры помогут защитить древесину.

Читать полностью » Учёные подтвердили: раствор перекиси 1:100 улучшает дыхание корней и продлевает цветение сегодня в 12:49
Цветы перестают болеть, а почва пахнет свежестью: эффект от 10 мл перекиси на литр воды

Зимой растения страдают от сухого воздуха и нехватки кислорода. Узнайте, как простая аптечная перекись помогает вернуть фиалкам, гераням и фикусам силу и яркость.

Читать полностью » Георгины и гладиолусы необходимо выкапывать осенью для зимнего хранения — Ольга Громова сегодня в 12:18
Минус два — и всё пропало: эти растения не прощают промедления с выкопкой

Не только георгины нуждаются в зимнем уходе. Узнайте, какие растения нужно выкапывать осенью, как правильно хранить клубни и подготовить их к весеннему пробуждению.

Читать полностью » Учёные: ноябрьская дезинфекция теплиц снижает риск фитофторы почти до нуля сегодня в 11:42
Сентябрь — ошибка, ноябрь — спасение: когда теплицу действительно стоит дезинфицировать

Почему ноябрь — лучшее время для обработки теплицы без химии? Раскрываю метод, который сочетает силу природы и морозов, помогая забыть о фитофторе на долгие годы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Диагностика по электронным блокам помогает выявить скрученный пробег автомобиля
Дом
Учёные подтвердили: лавровый лист отпугивает тараканов благодаря эвгенолу
Садоводство
Цветоводы рассказали, как кальций помогает укрепить денежное дерево
Питомцы
Морковь, яблоки и йогурт названы лучшими натуральными лакомствами для собак
Красота и здоровье
Врачи: аэробные и анаэробные тренировки дополняют друг друга и необходимы для здоровья сердца и мышц
Дом
Организаторы Джоанна Уирик и Мег Маркланд советуют начинать уборку с самой проблемной зоны дома
Красота и здоровье
Психологи советуют не бросать терапию после трудных встреч и обсуждать сомнения с терапевтом
Еда
Эксперты отметили, что безглютеновую муку получают из риса, гречки, кукурузы и нута
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet