Знак остановки общественного транспорта
© freepik.com by wirestock is licensed under public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 9:17

Бесплатный проезд — для наглецов: где в Екатеринбурге чаще всего ездят без билета

На остановках "Цирк", "Метро Уралмаш" и "ДК Лаврова" выявили больше всего безбилетников — Андрей Киселев

Самые частые безбилетники — на остановках "Цирк", "Метро Уралмаш" и "ДК Лаврова". Именно там фиксируется наибольшее количество пассажиров, не оплативших проезд. Об этом на "Форуме будущего", который прошёл в "Екатеринбург-ЭКСПО", рассказал Андрей Киселев, руководитель проектов АО "И-сеть". Компания с сентября 2025 года запустила в городе пилотный проект по выявлению безбилетников в трамваях и троллейбусах.

Где чаще всего ездят без билета

"Выходы из метро, пересадочные узлы, вузы — это места, где потенциальный "заяц" может обитать. Это в основном остановка "Цирк", "Метро Уралмаш", "ДК Лаврова"", — отметил Киселев.

По его словам, именно крупные транспортные узлы притягивают "зайцев" — здесь много людей, а значит, сложнее контролировать оплату.

Как работает система

В рамках пилотного проекта системами анализа оснастили 15% городского транспорта - это 38 маршрутов трамваев и троллейбусов, что фактически охватывает весь Екатеринбург. Система автоматически считает входы и выходы пассажиров и фиксирует тех, кто не оплатил проезд в течение одной остановки.

Масштабы проблемы

Сейчас, по данным Киселева, доля безбилетников составляет 15-20%. Для сравнения: в Перми — 24,5%, в Казани — 14%, в Москве — 5%, в Санкт-Петербурге — 3%. Такая статистика связана с тем, что 70% городского транспорта уже работает без кондукторов.

"Если не принять меры, то после полного отказа от кондукторов доля безбилетников может вырасти до 30%", — предупредил эксперт.

В мэрии отмечают, что созданный Центр управления перевозками (ЦУП) планирует увеличить количество контролеров, чтобы не допустить роста нарушений.

Реформа транспорта продолжается

Проект борьбы с безбилетниками — часть масштабной транспортной реформы, которую с 2024 года проводят мэр Алексей Орлов и вице-мэр Рустам Галямов. Город перешёл на систему брутто-контрактов, при которой перевозчики получают оплату за километры, а выручка от билетов идёт напрямую в бюджет.

С 1 августа 2025 года троллейбусы полностью перешли на работу без кондукторов, а с октября началось постепенное исключение их и из автобусных маршрутов.

