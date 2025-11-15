Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владивосток
Владивосток
© commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована вчера в 23:27

Пенсии на горизонте, но что по поводу отдыха? Почему Дальний Восток — это новый тренд для путешествий

На Дальнем Востоке России формируется новая туристическая инфраструктура, в которую инвесторы уже направили более 260 миллиардов рублей. Основные усилия направлены на создание привлекательных для туристов точек притяжения, которые будут работать круглогодично, начиная от морских курортов в Приморье и заканчивая горнолыжными комплексами в северных регионах. Это позволяет укрепить позиции Дальнего Востока как региона для отдыха в любое время года.

Ключевые инвесторы и их проекты

В преобразовании региона важную роль играют крупные инвесторы, среди которых "Газпромбанк" и ООО "Лотс". Среди крупных проектов:

  • Газпромбанк инвестирует 115 миллиардов рублей в различные проекты:

    • Горнолыжные курорты: "Хехцир" (30 млрд) в Хабаровском крае, "Солнечный" (30 млрд) в Магаданской области.

    • Культурно-выставочный центр (КВЦ) в Хабаровске (20 млрд).

    • Горнолыжный комплекс "Алдан" (15 млрд) и Всемирный центр мамонта (20 млрд) в Якутии.

  • ООО "Лотс" совместно с китайскими партнерами реализует флагманский проект "Лазурный Ресорт" в Приморье за 100 миллиардов рублей.

Туристические кластеры на Дальнем Востоке

Стратегия развития туризма в регионе предполагает создание двух ключевых кластеров:

  1. Морские курорты Приморья:

    • "Лазурный Ресорт", курорты в Хасане (30 млрд) и на острове Русский (12 млрд).

  2. Горнолыжный туризм в северных и континентальных регионах:

    • В Магаданской области строится "Космос Отель" (4 млрд).

    • На Камчатке расширяется отель "АЗИМУТ Паратунка" (4 млрд).

    • Дополняют инфраструктуру проекты на полуострове Де-Фриз (2 млрд) и новая гостиница в Якутске (2 млрд).

Туризм в экономике региона

Несмотря на крупные инвестиции в туристическую отрасль, по данным Корпорации развития Дальнего Востока, доля туризма в экономике региона остается скромной. Основные инвестиции по-прежнему направляются в традиционные отрасли:

  • Газохимия и нефтехимия - 1,47 трлн рублей,

  • Горнорудная промышленность - 871 млрд рублей.

Вложение в туризм составляет лишь 2% от общей суммы, или 58 млрд рублей, что меньше, чем в рыболовство (89 млрд рублей) и логистику (307 млрд рублей).

Рост доходов от туризма

Несмотря на это, туризм на Дальнем Востоке начинает приносить ощутимый доход. За три квартала 2025 года Приморье получило почти 2,6 млрд рублей от предприятий сферы туризма и гостеприимства — это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Советы для путешественников

  1. Планируйте поездки заранее. Если вы хотите посетить Дальний Восток в качестве туриста, лучше заранее бронировать места на курортах, поскольку инфраструктура только развивается.

  2. Изучите новые направления. Ведущие курорты на Дальнем Востоке — это не только Приморье, но и Магаданская область и Якутия, которые становятся все более популярными среди туристов.

  3. Ожидайте развития инфраструктуры. С каждым годом количество и качество туристических объектов будет улучшаться, так как регион активно инвестирует в создание круглогодичных точек притяжения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Ожидание, что туристическая инфраструктура на Дальнем Востоке уже полностью развита.
    Последствие: Возможные неудобства и ограниченный выбор услуг.
    Альтернатива: Планировать поездку заранее, учитывая, что новые туристические объекты только начинают развиваться.

  2. Ошибка: Игнорировать северные регионы.
    Последствие: Упустить уникальные возможности для горнолыжных курортов и экотуризма.
    Альтернатива: Обратить внимание на северные регионы, такие как Магаданская область и Якутия, которые развивают горнолыжные комплексы и культурные проекты.

  3. Ошибка: Пренебрегать погодными условиями.
    Последствие: Неудобства из-за неблагоприятной погоды, особенно в северных регионах.
    Альтернатива: Учитывать сезонность при планировании поездки и выбирать направления с круглогодичной инфраструктурой.

Таблица "Плюсы и минусы развития туризма на Дальнем Востоке"

Параметры Плюсы Минусы
Морские курорты Приморья Уникальная природа, доступность морских курортов Развивается инфраструктура, ограниченный выбор услуг
Горнолыжные курорты Новые проекты в Якутии, Камчатке, Магадане Ограниченные возможности для отдыха в зимний сезон
Вложения в туризм Привлечение инвестиций, улучшение инфраструктуры Недостаточная зрелость туристической отрасли

А что если…

Что если вы хотите стать одним из первых, кто посетит новые горнолыжные курорты и морские курорты Дальнего Востока? Эти места ждут своих первых гостей и становятся все более доступными для путешественников.

FAQ

  1. Какие туристические проекты на Дальнем Востоке самые большие?
    Одними из самых крупных являются "Лазурный Ресорт" в Приморье и горнолыжные курорты в Хабаровском крае и Якутии.

  2. Какие направления наиболее популярны на Дальнем Востоке?
    Приморье для морских курортов и Магаданская область для горнолыжного туризма.

  3. Какие особенности туризма на Дальнем Востоке?
    Это регион, который только начинает развивать круглогодичные курорты и становится привлекательным для туристов зимой и летом.

Мифы и правда

  • Миф: Дальний Восток — это только зимние курорты.
    Правда: На Дальнем Востоке развиваются как горнолыжные комплексы, так и морские курорты, что делает регион привлекательным для отдыха круглый год.

  • Миф: Туризм на Дальнем Востоке еще не развился.
    Правда: Регион активно развивает туристическую инфраструктуру, привлекая инвестиции и создавая новые объекты для отдыха.

Интересные факты

  1. Инвестиции в туризм на Дальнем Востоке растут, и появляются новые уникальные направления для отдыха.

  2. Горнолыжные курорты на Камчатке и в Магаданской области становятся все более популярными среди любителей активного отдыха.

  3. В Приморье развиваются как морские курорты, так и проекты, связанные с экологическим и культурным туризмом.

Исторический контекст

Дальний Восток исторически был важным регионом России, но последние годы стали периодом активных инвестиций в его инфраструктуру, что позволяет сделать его новым центром туризма, привлекающим путешественников как зимой, так и летом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Китайская культура шокирует: личное пространство и привычки с детьми — Елена Лисейкина вчера в 23:59
Как выжить в Китае? Личное пространство и другие шокирующие моменты, которые удивят даже бывалых путешественников

Блогер Елена Лисейкина поделилась удивительными культурными особенностями Китая, которые могут шокировать туристов, и рассказала о том, что именно её поразило в этой стране.

Читать полностью » Сезон горнолыжного отдыха в Пермском крае начнется раньше обычного — снег уже есть вчера в 19:01
Снег уже навалил — куда отправиться на лыжах в начале ноября

Горнолыжный сезон в России начался раньше, чем обычно. Узнайте, на каких курортах лыжники и сноубордисты смогут кататься уже в ноябре.

Читать полностью » Летняя жара освобождает улицы Ташкента для прогулок — по данным гидов вчера в 18:04
Узбекистан встречает весной цветущими улицами — но один сезон делает поездку особенно выгодной

Узбекистан прекрасен в любое время года, но каждый сезон здесь раскрывает страну по-разному — от цветущих садов весной до снежных склонов зимой. Узнайте, когда поездка подарит самые яркие впечатления.

Читать полностью » Сон-Кёль открывает звёздные панорамы на высоте 3000 м — по данным гидов вчера в 17:54
Киргизия открывает мир высокогорий — одно место заставляет туристов забыть про Альпы

Погрузитесь в уникальные красоты Киргизии: от звездного озера Сон-Кёль до древних петроглифов и легендарных караван-сараев. Откройте секреты страны, которая хранит тайны тысячелетий и зовет к приключениям.

Читать полностью » Антиох I воздвиг мавзолей на горе Немрут — гид Салиха Абурсу вчера в 16:43
Статуи богов на Немруте манят туристов — их происхождение удивляет даже знатоков древности

Откройте тайны Немрута — загадочного памятника, где древние боги и скрытая гробница ждут своего раскрытия. Узнайте о легендах, археологических открытиях и загадках века, сохранённых в камне.

Читать полностью » Храмы и рынки Бангкока формируют культурный туризм — по данным экспертов вчера в 15:34
Таиланд возвращает внутренний баланс — одна особенность страны покоряет туристов с первого дня

Таиланд — не только курорты и пляжи, это страна с богатой культурой и внутренним балансом. Узнайте, почему путешественники возвращаются сюда снова, и откройте для себя тайны его уникальной философии жизни и велнеса.

Читать полностью » Лангкави обеспечивает тёплый климат зимой при низких ценах по данным аналитиков вчера в 14:28
Лангкави манит тёплым морем зимой — но один скрытый расход рушит весь бюджет

Как сделать отдых на Лангкави действительно бюджетным? Узнайте все секреты экономии, compares с Таиландом и Вьетнамом, и откройте для себя идеальный зимний рай. Советы по поиску дешевых рейсов, жилью и развлечениям для максимально выгодного отпуска.

Читать полностью » Алжир занял второе место среди самых доступных стран мира, по данным World Travel Index вчера в 13:36
Поехал в Алжир "на пробу" — и не ожидал, что отдых выйдет таким дешёвым и насыщенным

Алжир стремительно поднимается в рейтингах доступных направлений, предлагая путешественникам редкое сочетание цены, природы и истории — без перегруженных маршрутов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Зимнее размножение гортензий помогает садоводам получить здоровые саженцы к майскому цветению
Еда
Зимний пряный пирог с брусникой и апельсинами готовится на дрожжевом тесте — повар
Садоводство
Теневыносливые растения выдерживают русскую зиму без подсветки, отмечают ботаники
Дом
Эксперт Гурьянов предложил заменить люстры на простые светильники для борьбы с пылью
УрФО
Риск дефицита жилья к 2027 году связан с отсутствием новых строек — ЭНКО
Еда
Гибридные блюда повышают маржинальность заведений — шеф-повар
Авто и мото
Штрафы за отсутствие ОСАГО выросли до 5000 рублей — РСА
Туризм
Зимние морозы в Великом Устюге могут достигать −35 °C — метеорологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet