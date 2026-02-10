Туда не ездили десятилетиями, а теперь едут тысячами: Курилы стали новым туристическим шоком

Российские путешественники всё чаще выбирают маршруты, которые ещё недавно считались нишевыми и труднодоступными. Курильские острова неожиданно вышли в число самых обсуждаемых направлений внутреннего туризма, показав резкий рост интереса. За год поток туристов сюда увеличился почти вдвое, а сами острова начали стремительно меняться. Об этом сообщает издание "Турпром".

Туристический всплеск на краю страны

По итогам 2025 года Курильские острова приняли около 58 тысяч туристов — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Такой результат стал заметным сигналом для туристической отрасли, поскольку регион долгое время воспринимался как территория для экспедиций и редких энтузиастов. Рост интереса совпал с развитием инфраструктуры, которая постепенно снимает барьеры, связанные с логистикой и размещением. Курилы начинают восприниматься не как экстремальное направление, а как полноценный вариант путешествия внутри страны.

Существенную роль сыграли новые форматы отдыха. Морские круизы, организованные экскурсионные маршруты и появление небольших гостиниц позволили туристам планировать поездки без сложной подготовки. В этом смысле Курилы всё чаще рассматриваются в одном ряду с другими природными направлениями России, где ставка делается на впечатления и ландшафт, как это уже происходит на Камчатке с её активными маршрутами.

"Новые гостиницы, туроператоры и круизные перевозки дали толчок росту туристического потока на острова. В 2025 году Курилы посетили 58 тыс. человек. Это почти в два раза больше, чем год назад", — отметил вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Инвестиции и инфраструктура

Развитие туризма стало ключевым направлением для инвесторов, работающих на Курильских островах. Из 55 проектов, реализуемых в рамках преференциальных режимов, 34 напрямую связаны с туристической сферой. Остальные распределены между строительством и IT-направлением, что также поддерживает развитие региона.

Общий объём соглашений оценивается в 38 млрд рублей, при этом более 16 млрд уже вложены. Завершение 13 проектов позволило создать около двух тысяч рабочих мест, что укрепило экономику островов. Новые объекты размещения уже работают на Итурупе и Кунашире, а на Шикотане формируется туристический кластер, рассчитанный на приём гостей в разные сезоны.

Что привлекает туристов

Курильские острова интересны не только статистикой, но и содержанием отдыха. Здесь востребованы экотуризм, пешие маршруты, морские экскурсии и купание в термальных источниках. Всё больше путешественников выбирают такие направления внутри страны, ориентируясь не на массовость, а на атмосферу и уникальный опыт — по аналогии с тем, как растёт интерес к неочевидным городам России.

Для многих туристов важен и фактор уединения. Курилы позволяют увидеть океан, вулканы и дикую природу без плотного потока людей, характерного для популярных курортов. Именно это сочетание первозданных ландшафтов и растущего уровня сервиса формирует устойчивый интерес к региону.

В перспективе развитие туризма на Курильских островах делает регион более открытым и самодостаточным. Увеличение числа маршрутов и услуг расширяет выбор для путешественников, а сами острова постепенно закрепляют за собой статус одного из самых необычных направлений внутреннего туризма в России.