Где в России спят спокойно: МВД признало этот регион одним из лидеров по низкой преступности

Дальний Восток вошёл в число самых безопасных регионов России, заняв второе место среди федеральных округов по уровню преступности. Такие данные следуют из статистики МВД, опубликованной ТАСС.

Минимальный уровень преступности

Согласно отчёту ведомства, меньше всего преступлений за девять месяцев текущего года зарегистрировано в Северо-Кавказском федеральном округе — 53 022 случая. Второе место по безопасности занял Дальневосточный федеральный округ, где за тот же период зафиксировано 94 387 преступлений.

Этот показатель отражает стабильное снижение числа правонарушений в регионе. По данным МВД, в сравнении с прошлым годом многие дальневосточные субъекты демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению преступности.

Безопасные территории Дальнего Востока

В числе самых спокойных регионов России оказалась Чукотка, где за девять месяцев зарегистрировано всего 515 преступлений — на 25,3% меньше, чем годом ранее. На первом месте в общероссийском рейтинге безопасности находится федеральная территория Сириус (457 преступлений), на втором — Ненецкий автономный округ (491).

Также в пятёрку наиболее благополучных территорий вошла Магаданская область, где зафиксировано 1 702 преступления за тот же период. В целом по округу наблюдается устойчивое снижение преступной активности.

Позитивная динамика и особенности

По данным РБК Приморье, за первые семь месяцев 2025 года общее количество преступлений в Дальневосточном федеральном округе сократилось на 4,3% — всего зарегистрировано около 75 тысяч случаев. Однако эксперты отмечают, что в некоторых регионах ДФО сохраняется повышенный удельный вес правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.

При этом по итогам 2024 года самым безопасным регионом Дальнего Востока признана Якутия, где на 10 тысяч жителей пришлось лишь 136 преступлений. Этот результат отражает эффективность профилактической работы правоохранительных органов и развитие региональных программ по укреплению общественной безопасности.

Итоговая тенденция

По оценкам МВД, в целом уровень преступности в восточных регионах России продолжает снижаться. Стабильная криминогенная обстановка на Дальнем Востоке объясняется комплексом мер — от усиления контроля в населённых пунктах до профилактики бытовых и алкогольных преступлений.

Таким образом, Дальний Восток сохраняет статус одного из самых безопасных макрорегионов страны, демонстрируя положительную динамику в сфере правопорядка.