В Гельзенкирхене состоялся матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между национальными командами Грузии и Португалии. Встреча завершилась неожиданной победой грузинской сборной со счетом 2:0, что обеспечило ей выход в плей-офф турнира.

Счет был открыт уже на второй минуте встречи благодаря точному удару Хвичи Кварацхелии. Во втором тайме Жорж Микаутадзе реализовал пенальти на 57-й минуте, укрепив преимущество своей команды.

Это историческое достижение для грузинского футбола, так как сборная впервые участвует в финальной стадии крупного международного турнира. Триумф над португальцами, ведомыми звездным Криштиану Роналду, стал настоящей сенсацией чемпионата.

После финального свистка улицы Тбилиси наполнились ликующими болельщиками. Тысячи фанатов, собравшиеся на стадионе имени Михаила Месхи для просмотра трансляции, устроили массовое празднование. Центр города был переполнен людьми, заполнившими все кафе и рестораны.

Спонтанное народное гуляние привело к транспортному коллапсу на улицах грузинской столицы. Набережные реки Кура оказались полностью парализованы из-за потока автомобилей с празднующими болельщиками. Фанаты размахивали национальными флагами, высовываясь из окон и забираясь на крыши машин.

Следующим соперником грузинской сборной в 1/8 финала станет команда Испании. Матч состоится 30 июня на стадионе "Райн-Энерги" в Кельне. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Фото: From Wikimedia Commons/ Олег Дубина (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)