Фамке Янссен
Фамке Янссен
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 18:47

Когда супергерои становятся реальностью: звезда "Людей Икс" приедет туда, где её меньше всего ожидали увидеть

Звезда "Людей Икс" Фамке Янссен проведёт встречу с фанатами в Москве

Американская актриса Фамке Янссен, известная миллионам зрителей как Джин Грей из культовой серии "Люди Икс", станет главным гостем фестиваля "Comic Con Игромир", который пройдет в Москве. Это редкий случай, когда актриса такого масштаба приезжает в Россию, чтобы лично пообщаться с поклонниками.

Звезда Голливуда на встрече с фанатами

На фестивале Янссен проведет несколько открытых мероприятий, включая Q&A-сессию, где зрители смогут задать вопросы о её ролях, съёмках и взгляде на индустрию. Организаторы уточняют, что актриса пробудет в Москве все три дня фестиваля, а программа с её участием станет одной из самых ожидаемых.

Женщина, которая изменила представление о супергероинях

Роль Джин Грей стала для Янссен не просто карьерным успехом, а символом эпохи. Её героиня впервые показала, что женщина-супергерой может быть не только красивой, но и трагичной, сложной, глубокой. Именно этот образ во многом сформировал восприятие женских персонажей в комиксах и кино.

С 2000 по 2014 год Фамке снялась в пяти фильмах франшизы "Люди Икс", включая ленты "Последняя битва" и "Дни минувшего будущего". Её персонаж владеет телекинезом и телепатией, что делает Джин одной из самых мощных мутанток вселенной Marvel.

Франшиза "Люди Икс" стала первой крупной киноадаптацией комиксов Marvel и собрала в мировом прокате более 7 миллиардов долларов. Успех фильмов сделал Янссен одной из самых узнаваемых актрис нулевых.

От Бонда до мистических драм

Хотя фанаты Marvel знают Янссен как Джин Грей, её карьера началась задолго до супергеройских фильмов. В 1995 году актриса вошла в историю бондианы, сыграв харизматичную убийцу Ксению Онатопп в фильме "Золотой глаз". Эта роль принесла ей мировую известность и закрепила за ней образ роковой женщины.

Позже Янссен снялась в фильмах "Факультет" Роберта Родригеса, "Знаменитость" Вуди Аллена, "Части тела" и "Поворот реки". В сериале "Хемлок Гроув" она вновь предстала в образе загадочной и сильной героини, а в криминальной драме "Амстердамская империя" показала, что способна на роли любой сложности.

Её фильмография насчитывает более 80 работ, и каждая роль, будь то триллер или драма, отмечена фирменной сдержанной энергией актрисы.

Интересные факты о Фамке Янссен

  1. До актёрской карьеры Янссен работала моделью и говорила на трёх языках — английском, нидерландском и французском.

  2. Она окончила факультет литературы и пишет сценарии — один из них был продан студии Netflix.

  3. Актриса выступает за права животных и активно поддерживает благотворительные фонды, помогающие приютам.

Исторический контекст

Фамке Янссен стала частью Голливуда 1990-х — времени, когда женщины только начинали пробивать себе дорогу в боевиках и фантастике. После успеха в "Людях Икс" её образ Джин Грей стал архетипом женской силы и уязвимости. Сегодня, спустя почти 25 лет после выхода первой части, её героиня остаётся одной из самых узнаваемых в истории Marvel.

