Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Илон Маск
Илон Маск
© flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 9:38

Праздники без комфорта, но с детьми: как мать Илона Маска игнорирует удобства ради семьи

Мать Илона Маска рассказала, что готова ночевать в гараже ради встречи с семьёй

Мэй Маск, мать Илона Маска, недавно рассказала о своих семейных традициях и планах на праздники, поделившись, как ценит время, проведённое с детьми и внуками. В интервью E! Online она открыто описала, как организует визиты к сыну и его семье, показывая готовность к компромиссам ради близких.

Праздники и костюмы

Мэй Маск обожает праздники и в этом году особенно постаралась с костюмом на Хэллоуин. 31 октября она появилась на вечеринке у Хайди Клум в образе культового диснеевского злодея Круэллы де Виль. Этот выбор подчеркивает её творческий подход и любовь к весёлым традициям.

Мэй призналась, что с нетерпением ждёт возможности собраться с семьёй в ближайшие месяцы: на День благодарения, Рождество и Новый год. По её словам, главное для неё - находиться рядом с близкими, а не искать удобство или роскошь.

Компромиссы ради семьи

Мать одного из самых известных предпринимателей планирует даже временное жильё в гараже, если стандартные варианты будут недоступны.

"В SpaceX у него был крошечный домик, и я могла ночевать в отеле в 45 минутах езды или в его гараже. Там стояла односпальная кровать. И все говорили: 'О, это было потрясающе!' Я сказала: 'Нет, там были коробки. Это гараж. Там были коробки'. Я бы предпочла спать на односпальной кровати, чем в отеле в 45 минутах езды. Тогда нет смысла приезжать", — пояснила Мэй Маск.

Гибкость и адаптивность

Мэй добавила, что часто живёт у друзей, чтобы иметь возможность быть с семьёй, где бы та ни находилась.

"Я живу у друзей, у кого получится. Лучше увижу своих детей и внуков, чем буду жить в комфорте", — подчеркнула Мэй Маск.

Поддержка традиций

Её рассказ показывает, что семейные традиции остаются важным элементом жизни Масков. Даже в условиях плотного графика Илона, Мэй старается поддерживать дух праздников, вовлекаясь в подготовку и создавая особую атмосферу. Это помогает укреплять связи между поколениями и сохранять близость.

Советы шаг за шагом: как организовать визит к семье

  1. Планируйте заранее, учитывая график всех участников.

  2. Будьте готовы к компромиссам — например, ночёвка в менее удобном месте ради близости с семьёй.

  3. Создавайте атмосферу праздника с помощью костюмов, украшений и традиционных блюд.

  4. Цените время вместе больше, чем комфорт или роскошь.

FAQ

Как выбрать, где провести праздники с семьёй?
Лучше ориентироваться на место, где можно быть вместе, даже если оно не идеально по комфорту.

Сколько стоит такой визит?
Главные затраты — транспорт и базовые удобства; основной ресурс — время и внимание.

Что делать, если привычное жильё недоступно?
Не бойтесь временных альтернатив, например, ночёвки у друзей или в компактном помещении.

Три интересных факта

  1. Мэй Маск любит участвовать в костюмированных вечеринках.

  2. Она не боится жить временно у друзей ради близости с семьёй.

  3. Комфорт вторичен, когда речь идёт о встречах с детьми и внуками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Король Карл III начал планировать собственные похороны сегодня в 1:48
Король пишет финал сам: шаг Карла III, который ошеломил даже Уильяма

Король Карл III, зная о своём тяжёлом диагнозе, сам разработал сценарий своих похорон. Что стоит за этим решением и почему оно стало сигналом для всей монархии?

Читать полностью » Кассовые сборы США в октябре 2025 года упали до рекордно низкого уровня за 27 лет сегодня в 0:50
Пустые кинотеатры США: почему октябрь стал катастрофой для проката

Американский кинопрокат пережил рекордно слабый октябрь, но эксперты видят новые возможности для зрителей и студий.

Читать полностью » Дженнифер Энистон официально подтвердила отношения с Джимом Кертисом вчера в 23:52
Энистон раскрыла тайну: актриса впервые публично показала свои чувства

Дженнифер Энистон впервые открыто рассказала о своих отношениях с Джимом Кертисом, поздравив его с днем рождения в соцсетях.

Читать полностью » Джастин Бальдони прекратил иск на 400 млн долларов против Блейк Лайвли — Rolling Stone вчера в 22:59
Юридическая комедия ошибок: как борьба Бальдони против Лайвли закончилась раньше времени

Конфликт Джастина Бальдони и Блейк Лайвли, который держал публику в напряжении, завершился неожиданным образом.

Читать полностью » Американская актриса Хлоя Севиньи отказалась от инъекций после неприятного опыта с ботоксом вчера в 21:54
Губы в панике: Хлоя Севиньи призналась, как ботокс довёл её до врача на следующий день

Хлоя Севиньи откровенно рассказала о провале с ботоксом, привычках ухода за собой и том, как современные методики помогают ей сохранять уверенность и красоту.

Читать полностью » Пол Дано сыграет главную роль в новой драме студии A24 вчера в 20:27
Пол Дано против голливудской жвачки: A24 покажет, как выглядит настоящее кино

Пол Дано вернётся на экраны в драме A24 "The Chaperones", где ему предстоит сыграть необычную роль в компании молодых актёров и звёздных продюсеров.

Читать полностью » Энтони Хопкинс заявил, что не верит в диагнозы ОКР и СДВГ вчера в 19:50
Чушь на все сто: Хопкинс разнёс модные диагнозы психиатров

Энтони Хопкинс снова удивил прямотой: в свежем интервью актер резко отреагировал на догадки жены о его диагнозе и рассказал, как воспринимает жизнь и профессию.

Читать полностью » Сидни Суини встретилась с бывшим женихом Джонатаном Давино на автодроме Phoenix Raceway вчера в 18:54
Скандал под солнцем Аризоны: актриса не смогла устоять перед бывшим прямо перед светским событием

Сидни Суини вновь оказалась в центре внимания после встречи с бывшим бойфрендом и светского выхода на гонках NASCAR.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Третий уик-энд "Черного телефона 2" стал самым слабым за год с кассой 7,6 млн долларов — Deadline
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Вареникина объяснила, почему строгие диеты не помогают похудеть
Питомцы
Ихтиологи: перекорм — основная причина болезней аквариумных рыб
Садоводство
Учёные: зимой кактусы замедляют рост и нуждаются в прохладе и свете
Авто и мото
Госдума напомнила: за езду на летней резине зимой предусмотрен штраф 500 рублей
УрФО
В Перми с 2026 года вырастет стоимость патента для иностранных работников
Красота и здоровье
Двухчасовая ходьба ежедневно продлевает жизнь на одиннадцать лет — Зухра Павлова
Еда
Чернослив добавляет сладкий акцент в слоеный салат с курицей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet