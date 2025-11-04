Праздники без комфорта, но с детьми: как мать Илона Маска игнорирует удобства ради семьи

Мэй Маск, мать Илона Маска, недавно рассказала о своих семейных традициях и планах на праздники, поделившись, как ценит время, проведённое с детьми и внуками. В интервью E! Online она открыто описала, как организует визиты к сыну и его семье, показывая готовность к компромиссам ради близких.

Праздники и костюмы

Мэй Маск обожает праздники и в этом году особенно постаралась с костюмом на Хэллоуин. 31 октября она появилась на вечеринке у Хайди Клум в образе культового диснеевского злодея Круэллы де Виль. Этот выбор подчеркивает её творческий подход и любовь к весёлым традициям.

Мэй призналась, что с нетерпением ждёт возможности собраться с семьёй в ближайшие месяцы: на День благодарения, Рождество и Новый год. По её словам, главное для неё - находиться рядом с близкими, а не искать удобство или роскошь.

Компромиссы ради семьи

Мать одного из самых известных предпринимателей планирует даже временное жильё в гараже, если стандартные варианты будут недоступны.

"В SpaceX у него был крошечный домик, и я могла ночевать в отеле в 45 минутах езды или в его гараже. Там стояла односпальная кровать. И все говорили: 'О, это было потрясающе!' Я сказала: 'Нет, там были коробки. Это гараж. Там были коробки'. Я бы предпочла спать на односпальной кровати, чем в отеле в 45 минутах езды. Тогда нет смысла приезжать", — пояснила Мэй Маск.

Гибкость и адаптивность

Мэй добавила, что часто живёт у друзей, чтобы иметь возможность быть с семьёй, где бы та ни находилась.

"Я живу у друзей, у кого получится. Лучше увижу своих детей и внуков, чем буду жить в комфорте", — подчеркнула Мэй Маск.

Поддержка традиций

Её рассказ показывает, что семейные традиции остаются важным элементом жизни Масков. Даже в условиях плотного графика Илона, Мэй старается поддерживать дух праздников, вовлекаясь в подготовку и создавая особую атмосферу. Это помогает укреплять связи между поколениями и сохранять близость.

Советы шаг за шагом: как организовать визит к семье

Планируйте заранее, учитывая график всех участников. Будьте готовы к компромиссам — например, ночёвка в менее удобном месте ради близости с семьёй. Создавайте атмосферу праздника с помощью костюмов, украшений и традиционных блюд. Цените время вместе больше, чем комфорт или роскошь.

FAQ

Как выбрать, где провести праздники с семьёй?

Лучше ориентироваться на место, где можно быть вместе, даже если оно не идеально по комфорту.

Сколько стоит такой визит?

Главные затраты — транспорт и базовые удобства; основной ресурс — время и внимание.

Что делать, если привычное жильё недоступно?

Не бойтесь временных альтернатив, например, ночёвки у друзей или в компактном помещении.

