На Петербургском международном экономическом форуме было представлено родословное древо президента России Владимира Путина. Экспозиция организована Домом семейных традиций "Кристиан", специализирующимся на генеалогических исследованиях.

Изображение фамильного древа и альбом с данными были размещены на стенде.

Генеалогическую экспертизу заказал троюродный брат Путина, Александр, который отметил, что предки Путиных были крестьянами из Тверской области. Исследование стоимостью от 190 тысяч рублей занимает от десяти до двенадцати месяцев и включает в себя прослеживание родословной до периода отмены крепостного права, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org/Politsurfer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)