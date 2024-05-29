Начиная с 2026 года, семьи с двумя и более детьми могут получить налоговый кешбэк в размере 7% уплаченного НДФЛ. Если закон примут, граждане смогут подать заявление на вычет за 2025 год с 1 мая по 1 октября 2026 года, сообщает ТАСС.

Новые нормы касаются семей с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума на душу населения. В состав семьи не включаются лица, лишенные родительских прав, находящиеся на полном государственном обеспечении (кроме детей под опекой), военнослужащие срочной службы, заключенные, лица на принудительном лечении, безвестно отсутствующие, дети до 18 лет и студенты-очники до 23 лет в браке.

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