Мишель Пфайффер
© commons.wikimedia.org by photo by Alan Light is licensed under CC BY 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 1:53

"Почти весь год в запасе": звезда Голливуда готовится к большому перерыву ради близких

Актриса Мишель Пфайффер сказала, что почти весь следующий год планирует посвятить семье — интервью актрисы

Статус бабушки стал для Мишель Пфайффер важной точкой в личной жизни: он неожиданно заставил её пересмотреть привычный ритм работы и отношение к времени. Хотя актриса сохраняет высокую профессиональную активность, теперь она особенно дорожит моментами, проведёнными с семьёй, и стремится строить график так, чтобы чаще быть рядом с близкими.

Как рождение первого внука изменило Пфайффер

Новость о том, что её дочь Клаудия стала мамой, стала для актрисы сюрпризом. Радостное событие произошло ещё в 2024 году, однако известно об этом стало лишь спустя время. Сама Пфайффер признаётся, что не ожидала таких перемен.

"Я и не подозревала, что моя дочь собирается забеременеть, и ей это удалось", — сказала актриса Мишель Пфайффер.

Актриса не стала уточнять, кто именно появился в семье — мальчик или девочка. Однако подчеркнула, что первый год после пополнения она почти полностью провела в работе. Съёмки, проекты, сотрудничество с крупными режиссёрами — всё это требовало её времени и присутствия.

"Мне понравилось работать с невероятными актерами во всех трех проектах, над которыми я недавно работала", — добавила актриса Мишель Пфайффер.

Несмотря на профессию, которой она отдаёт много сил, сегодня Пфайффер всё заметнее склоняется к тому, чтобы сделать небольшой перерыв и сфокусироваться на семье. Старшие дети — Клаудия и Джон - уже самостоятельны, и актрисе хочется наверстывать то, что она недополучила, работая в плотных графиках.

Какие приоритеты актриса ставит сейчас

Один из главных фокусов — осмысленное распределение времени. Пфайффер подчёркивает, что не хочет распыляться и стремится использовать каждый период жизни с максимальной отдачей. Она прямо говорит о том, что следующий год намерена посвятить себе и своим близким.

"Я думаю, у меня будет почти весь следующий год в запасе. И я очень этого жду", — сказала актриса Мишель Пфайффер.

Эти слова отражают глубокую внутреннюю потребность — замедлиться, оглядеться и сделать выбор не в пользу карьерной гонки, а ради теплоты семейных отношений. Это не первый раз, когда она ставит личное выше профессионального: ранее Пфайффер уже брала паузы, чтобы находиться с детьми, и позже возвращалась на площадку, когда чувствовала, что готова.

Почему Пфайффер всегда держала баланс между семьёй и профессией

Актриса подчёркивает: она никогда не была готова полностью раствориться в работе, если это отнимало время у родных.

"У меня нет ни времени, ни желания погружаться так глубоко и надолго в профессию и при этом не быть рядом с семьей", — пояснила актриса Мишель Пфайффер.

Во многих интервью она подчеркивала, что тщательно следила за длительными командировками, расписанием и локациями съёмок. Иногда такая принципиальность даже лишала её работы — но для неё это была осознанная цена.

"Я стала настолько привередливой, что меня перестали приглашать", — призналась актриса Мишель Пфайффер.

И всё же каждый её творческий возврат показывал, что любовь к актёрскому делу по-прежнему остаётся частью её личности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорировать семейное время → эмоциональное выгорание, разрыв связей → мягкие паузы в графике, планирование отпусков.

  2. Работать без отдыха → стресс, потеря мотивации → чередование нагрузок, практики восстановления.

  3. Соглашаться на все проекты подряд → отсутствие выбора, перегруз → выборочные проекты, как это делает Пфайффер.

А что если совмещать работу и семью без пауз?

Многие считают, что возможно "успеть всё". Однако опыт актрисы показывает: даже при наличии ассистентов и ресурсов эмоциональный контакт с близкими требует времени. Рабочие паузы — не слабость, а инструмент управления энергией. В индустрии кино это обычная практика, как и в других творческих сферах.

FAQ

Как актёры обычно выбирают проекты?
По графику, бюджету, режиссёру, локациям и времени, которое потребуется на съёмки.

Сколько длится стандартный актёрский контракт?
От нескольких недель до нескольких месяцев — зависит от роли и масштаба картины.

Что лучше: пауза в карьере или смена направления?
Если цель — восстановление и внимание к семье, то пауза эффективнее. Смена направления требует больших ресурсов.

Мифы и правда

Миф: актёры всегда выбирают работу, а не семью.
Правда: многие, как Пфайффер, регулярно ставят родных на первое место.

Миф: пауза разрушает карьеру.
Правда: грамотно сделанная пауза помогает вернуться с новыми силами.

Миф: семейность несовместима с киноиндустрией.
Правда: она требует лишь планирования.

Сон и психология

Профессионалы кино нередко сталкиваются с нерегулярным графиком, что влияет на сон. Паузы, о которых говорит Пфайффер, помогают стабилизировать режим, снизить тревожность и уменьшить эффект "накопленной усталости". Это напрямую влияет на качество игры и общее эмоциональное состояние.

Три интересных факта о Пфайффер

  1. Она несколько раз полностью отказывалась от съёмок, чтобы быть с семьёй.

  2. Возвращение в кино произошло уже после того, как дети выросли.

  3. Она признаётся, что на площадке чувствует себя "как дома".

