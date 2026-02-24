Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Абу-Даби
Абу-Даби
© commons.wikimedia.org by Banja-Frans Mulder is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 21:23

Глобальный анализ определил лучшие города для семейных поездок — разрыв в баллах оказался минимальным

При планировании семейной поездки безопасность выходит на первый план. Родителям важно не только разнообразие развлечений и комфорт, но и уверенность в том, что город подходит для отдыха с детьми. Новый глобальный анализ определил лидеров по уровню безопасности и инфраструктуры для семей.

Абу-Даби — лидер рейтинга

Первое место занял Абу-Даби с показателем безопасности 89 из 100. Эксперты отметили высокий общий уровень безопасности и развитую городскую инфраструктуру.

Город предлагает более 126 семейных достопримечательностей — от парков и пляжей до культурных центров и тематических пространств. Сочетание низкого уровня преступности и разнообразия активностей делает столицу ОАЭ привлекательной для путешествий с детьми.

Тайбэй — баланс безопасности и доступности

Вторую строчку занял Тайбэй с рейтингом 83,5. Столица Тайваня стала самым безопасным городом Азии в рамках исследования.

Особое внимание аналитики уделили доступности. Питание вне дома и детские мероприятия здесь обходятся дешевле, чем в большинстве сопоставимых мегаполисов. Это делает Тайбэй удобным вариантом для семей, которые ищут разумное сочетание бюджета и комфорта.

Крайова — европейский представитель

Третье место в мире и первое в Европе заняла Крайова в Румынии с рейтингом 82,6. Город выделяется не только уровнем безопасности, но и относительно низкой стоимостью жизни.

Средняя арендная плата составляет около 700 долларов, что значительно ниже показателей крупных европейских центров. При этом город сохраняет развитую инфраструктуру и доступные семейные пространства.

Доха — современная инфраструктура

Доха получила 84,9 балла и уступила лишь Абу-Даби. Столица Катара отличается современной инфраструктурой, низким уровнем преступности и широким выбором развлечений для детей.

Знаменитая набережная Корниш, парки и культурные объекты делают город удобным для прогулок и отдыха с семьёй. По данным исследования, в Дохе насчитывается почти сотня детских достопримечательностей.

Дубай — разнообразие активностей

Замыкает пятёрку Дубай с показателем 83,9. Это второй город ОАЭ в рейтинге. Аналитики отметили более 600 семейных активностей, безопасные районы и развитую транспортную систему.

При этом в отчёте подчёркивается, что стоимость жизни здесь выше, чем в большинстве других городов списка. Тем не менее для многих семей разнообразие возможностей компенсирует дополнительные расходы.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сиреневый код ломает стереотипы: привычный майский куст превращается в новый символ России вчера в 20:45

Российские регионы превращают цветение сирени, маральника и маков в дорогой туристический продукт, способный конкурировать с японской сакурой по уровню ажиотажа.

Читать полностью » Карнавал в Ретимно на Крите разогревает февраль — тихий остров внезапно взрывается красками вчера в 14:11

Крит бывает не только пляжным раем, но и островом с уникальными сезонами — узнайте, когда и как его лучше всего посещать.

Читать полностью » Храмы Индии поражают масштабом — за фасадом скрывается больше, чем кажется вчера в 9:51

Индия сочетает в себе веру, историю и архитектуру: путь к храмам впечатляет разнообразием и глубиной.

Читать полностью » Венеция вводит плату за вход в 2026 году — туристам придётся регистрироваться заранее 22.02.2026 в 19:50

С 2026 года Венеция вводит новый туристический налог для посетителей исторического центра города, с изменениями в правилах и ценах.

Читать полностью » Ветер перемен на берегу: неожиданные локации туризма, которые бросают вызов стандартам отдыха 22.02.2026 в 16:10

Мировая индустрия отдыха совершила резкий разворот в сторону интеллектуального эскапизма. Пока одни ищут люкс в отелях, другие платят за тишину заповедных островов.

Читать полностью » Туризм в России выходит в лес: как альпаки и хаски меняют правила отдыха и вдохновляют путешественников 22.02.2026 в 16:05

Россия переживает бум зоотуризма: от фотоохоты на китов в северных морях до обнимашек с альпаками в горах. Узнайте, где спрятаны самые эмоциональные маршруты.

Читать полностью » Эверест станет недоступен без опыта — новый закон меняет правила игры для альпинистов 22.02.2026 в 15:29

Новый закон Непала изменяет правила восхождения на Эверест, требуя от альпинистов обязательного опыта на семитысячниках.

Читать полностью » Стамбул окружён морем, но купаться в центре нельзя — где искать настоящие пляжи рядом с мегаполисом 22.02.2026 в 9:30

Найти идеальное место для отдыха у воды в Стамбуле стало сложнее. Откройте новые направления для купания и наслаждения природой.

Читать полностью »

Новости
Мир
Уиткофф: следующие переговоры по Украине состоятся в течение 10 дней
Спорт и фитнес
Золотой стандарт пяти упражнений: простой комплекс тренирует нейронные связи всего тела
Наука
Рука тянется сама — а разум спит: учёные разоблачили главный миф о нашем подсознательном голоде
Недвижимость
Открытые провода портят интерьер — дизайнеры предлагают превратить их в яркий акцент
Красота и здоровье
Полосы вытесняют цветочный принт весной 2026 — классический узор стал главным акцентом
Садоводство
Стебель как стальная нить: секретный температурный режим делает рассаду томатов неубиваемой
Спорт и фитнес
Бальные танцы — это настоящее искусство: как танцевальные нагрузки формируют крепких атлетов
Недвижимость
Верный способ убить куртку: ошибка в выборе режима превращает пуховик в бесформенный комок текстиля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet