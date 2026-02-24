Глобальный анализ определил лучшие города для семейных поездок — разрыв в баллах оказался минимальным

При планировании семейной поездки безопасность выходит на первый план. Родителям важно не только разнообразие развлечений и комфорт, но и уверенность в том, что город подходит для отдыха с детьми. Новый глобальный анализ определил лидеров по уровню безопасности и инфраструктуры для семей.

Абу-Даби — лидер рейтинга

Первое место занял Абу-Даби с показателем безопасности 89 из 100. Эксперты отметили высокий общий уровень безопасности и развитую городскую инфраструктуру.

Город предлагает более 126 семейных достопримечательностей — от парков и пляжей до культурных центров и тематических пространств. Сочетание низкого уровня преступности и разнообразия активностей делает столицу ОАЭ привлекательной для путешествий с детьми.

Тайбэй — баланс безопасности и доступности

Вторую строчку занял Тайбэй с рейтингом 83,5. Столица Тайваня стала самым безопасным городом Азии в рамках исследования.

Особое внимание аналитики уделили доступности. Питание вне дома и детские мероприятия здесь обходятся дешевле, чем в большинстве сопоставимых мегаполисов. Это делает Тайбэй удобным вариантом для семей, которые ищут разумное сочетание бюджета и комфорта.

Крайова — европейский представитель

Третье место в мире и первое в Европе заняла Крайова в Румынии с рейтингом 82,6. Город выделяется не только уровнем безопасности, но и относительно низкой стоимостью жизни.

Средняя арендная плата составляет около 700 долларов, что значительно ниже показателей крупных европейских центров. При этом город сохраняет развитую инфраструктуру и доступные семейные пространства.

Доха — современная инфраструктура

Доха получила 84,9 балла и уступила лишь Абу-Даби. Столица Катара отличается современной инфраструктурой, низким уровнем преступности и широким выбором развлечений для детей.

Знаменитая набережная Корниш, парки и культурные объекты делают город удобным для прогулок и отдыха с семьёй. По данным исследования, в Дохе насчитывается почти сотня детских достопримечательностей.

Дубай — разнообразие активностей

Замыкает пятёрку Дубай с показателем 83,9. Это второй город ОАЭ в рейтинге. Аналитики отметили более 600 семейных активностей, безопасные районы и развитую транспортную систему.

При этом в отчёте подчёркивается, что стоимость жизни здесь выше, чем в большинстве других городов списка. Тем не менее для многих семей разнообразие возможностей компенсирует дополнительные расходы.