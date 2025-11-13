Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 19:29

Без переплат и неожиданностей: в Саранске запустят семейное такси для родителей с детьми

В столице Мордовии появится семейное такси для многодетных семей

В Саранске готовятся запустить новую социальную услугу — семейное такси, рассчитанное прежде всего на многодетные семьи. Инициатива реализуется в рамках республиканской программы по развитию «семейноцентричной политики», о чем сообщил глава Мордовии Артем Здунов в своём ежегодном послании к депутатам Государственного собрания.

Новый формат городского такси

По словам главы региона, первая партия семейных такси — более 30 автомобилей — выйдет на линии уже до конца 2025 года. За организацию работы и контроль тарифов будет отвечать муниципальное предприятие «Горэлектротранс», что позволит обеспечить прозрачность и стабильность цен.

Главное преимущество нового сервиса — фиксированная стоимость поездки, независимо от времени суток, погодных условий или состояния мобильного интернета. Это означает, что пользователи смогут планировать поездки без риска неожиданных переплат, характерных для динамического ценообразования обычных агрегаторов.

Комфорт и ориентир на семьи

В автопарк семейного такси войдут просторные семиместные автомобили, рассчитанные на перевозку детей, колясок и крупного багажа. Машины получат единое фирменное оформление, чтобы пассажирам было легко их узнавать.

«Семейное такси создается специально для удобства многодетных семей и родителей с детьми. Это один из шагов к тому, чтобы сделать жизнь родителей в Саранске более комфортной и безопасной», — подчеркнул Артем Здунов.

Поддержка семей — стратегический приоритет региона

Проект семейного такси дополняет широкую программу демографической и социальной поддержки, которую реализует Мордовия. Недавно здесь стартовала уникальная для России мера — предоставление жилья в наем с правом выкупа по льготной цене при рождении детей.

Кроме того, в учебных заведениях и вузах региона появились «детские комнаты», где родители могут оставить ребенка под присмотром воспитателя.

Также введено право для мам детей до 14 лет и отцов-одиночек на дополнительный оплачиваемый выходной день в месяц, который они могут посвятить семье. Региональные власти рекомендовали частным работодателям последовать этому примеру.

Перспективы и значение

Семейное такси станет новым элементом социальной инфраструктуры Мордовии, направленным на повышение качества жизни и укрепление статуса региона как «территории семьи». Если проект покажет эффективность, в будущем его могут масштабировать и на другие города республики.

