Цена семейного счастья: стоит ли копировать французские методы поддержки многодетных в России

Вопрос введения семейного налога для многодетных граждан стал предметом широкой дискуссии после предложения главы комиссии Общественной палаты России Сергея Рыбальченко. Инициатива подразумевает объединение налогооблагаемой базы супругов и применение понижающих коэффициентов, зависящих от количества детей и числа работающих членов семьи. Подобный механизм, успешно функционирующий во Франции, призван снизить фискальную нагрузку на домохозяйства с детьми. Однако экспертное сообщество выражает серьезные сомнения в реализуемости данной реформы, указывая на неизбежное сокращение доходной части государственного бюджета.

Фискальный маневр и бюджетные риски

Предполагаемая реструктуризация требует глубокой проработки всей системы налогообложения, что в текущих условиях выглядит малоперспективным. Экономисты отмечают, что даже при введении прогрессивной шкалы НДФЛ влияние на структуру доходов будет локальным, затронув не более двух миллионов россиян. Важно понимать, что налоговая нагрузка на многодетные семьи часто уже находится в рамках минимальных ставок, поэтому прямое копирование иностранных практик может не принести ожидаемого социального эффекта.

Специалисты подчеркивают, что около шестисот тысяч многодетных семей относятся к категории высокоресурсных с доходом выше ста тысяч рублей. Тем не менее, их доходы зачастую не попадают под действие высоких налоговых коридоров. В условиях жесткого бюджетного планирования любые льготы для одних категорий требуют компенсаций, которые могут ударить по другим статьям, например, по расходам на индексацию пенсий 2026 года.

"Трансформация налоговой системы в сторону французской модели требует колоссальных административных затрат и готовности бюджета к потерям. Текущая модель налогообложения уже оптимизирована под конкретные социальные задачи. Любое резкое движение может дестабилизировать баланс, выстраиваемый годами. В текущих экономических условиях приоритет отдается поддержанию минимального уровня жизни, а не налоговой оптимизации привилегированных групп населения". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Адресные выплаты взамен налоговых льгот

Государство уже начало внедрять альтернативные инструменты поддержки, смещая фокус на адресность. С 1 января 2026 года введена специальная налоговая выплата для групп с низкими доходами. Механизм позволяет родителям возвращать существенную часть средств, фактически пересчитывая ставку НДФЛ с 13% до 6%. Этот подход выглядит более экономически оправданным, чем общая отмена налогов для всех многодетных независимо от их реального материального положения.

Снижение налоговой нагрузки через адресные выплаты защищает тех, кто действительно находится за чертой бедности, составляя, по статистике, каждую пятую многодетную семью в стране.

Перспективы поддержки среднего класса

Ситуация, при которой "Боливар не вынесет двоих", по словам экспертов, остается главной преградой для масштабных налоговых реформ. Поддержка состоятельных семей безусловно важна, однако бюджетные возможности ограничены. Об этом сообщают аналитики, комментируя текущие дискуссии о социальной политике. В условиях, когда государству необходимо обеспечивать базовый уровень жизни для уязвимых категорий, дополнительные налоговые послабления для среднего и обеспеченного класса представляются избыточно оптимистичным вектором.

Государству предстоит найти золотую середину между необходимостью развивать инфраструктуру, проводить обновление стандартов качества товаров и сохранять финансовую устойчивость при выплате пенсий и пособий, учитывая, что проверка трудового стажа остается обязательной для всех. Долгосрочная стратегия может включать лишь постепенное расширение вычетов, исключая радикальную ломку системы.

Почему предложение Рыбальченко считается преждевременным? Снижение налогов для многодетных со средним доходом приведет к дефициту бюджета, который критически важен для поддержки малоимущих.

Какие меры уже действуют? С 2026 года введена налоговая выплата, снижающая эффективную ставку НДФЛ до 6% для семей с низкими доходами.

