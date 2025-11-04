Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Vauxhall Grandland X
© commons.wikimedia.org by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 14:55

Всё ломается, кроме этих кроссоверов: какие машины реально не подведут

Whatcar: Vauxhall Grandland возглавил рейтинг самых надёжных кроссоверов с пробегом

Семейный автомобиль — это не просто средство передвижения, а важный элемент комфорта и безопасности для всей семьи. При выборе кроссовера для ежедневного использования важно учитывать не только дизайн и оснащение, но и надежность, ведь от этого зависит, сколько времени и средств придется потратить на обслуживание и ремонт.

Автомобильные эксперты британского журнала Whatcar составили рейтинг самых надежных семейных кроссоверов с пробегом. Оценка основывалась на данных владельцев, включая количество поломок за последние два года, качество сборки и долговечность узлов.

Лидеры надежности

На первом месте оказался Vauxhall Grandland, продающийся в Германии под брендом Opel. Этот кроссовер второго поколения построен на платформе EMP2 и продемонстрировал рекордную надежность — 99,6%. Только 4% опрошенных владельцев сообщили о серьезных поломках.

Второе место занял Toyota RAV4 в плагин-гибридной версии, уровень надежности которого составил 99,2%. Тройку лидеров замыкает Porsche Macan с показателем 99%.

Далее следуют: Kia Niro (2022, 99%), Toyota RAV4 Hybrid (2019, 98,9%), Mazda CX-5 (2017, 98,4%), Nissan Qashqai (2014, 98,3%), Lexus UX (2019, 98%), Skoda Kodiaq (2016, 97,8%), Renault Scenic E-Tech (2023, 97,5%).

Сравнение надежности

Модель Год Надежность, %
Vauxhall/Opel Grandland 2-е поколение 99,6
Toyota RAV4 PHEV 2022 99,2
Porsche Macan 2021 99
Kia Niro 2022 99
Toyota RAV4 Hybrid 2019 98,9
Mazda CX-5 2017 98,4
Nissan Qashqai 2014 98,3
Lexus UX 2019 98
Skoda Kodiaq 2016 97,8
Renault Scenic E-Tech 2023 97,5

Советы шаг за шагом при выборе семейного кроссовера

  1. Определите бюджет и срок эксплуатации: новый или с пробегом.

  2. Сравните надежность разных моделей по годам выпуска.

  3. Оцените наличие сервисной поддержки и запчастей.

  4. Проверьте отзывы владельцев по конкретной комплектации.

  5. Тест-драйв — обязательный этап: обращайте внимание на плавность хода и шум.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка кроссовера без проверки надежности → Частые поломки → Рассмотрите модели с рейтингом выше 98%.

  • Игнорирование гибридных опций → Высокие расходы на топливо → RAV4 PHEV или Kia Niro сэкономят бюджет.

  • Выбор старых моделей без сервиса → Дефицит запчастей → Mazda CX-5 2017 года имеет хорошие позиции на рынке комплектующих.

А что если…

Если ориентироваться только на дизайн или бренд, можно пропустить более надежные модели. Например, Porsche Macan выглядит престижно, но для семьи с детьми оптимальнее выбрать Grandland или RAV4: сочетание надежности и практичности выше.

Плюсы и минусы популярных моделей

Модель Плюсы Минусы
Vauxhall Grandland Высокая надежность, комфорт Не самый динамичный
Toyota RAV4 PHEV Экономия топлива, гибрид Дороже аналогов
Porsche Macan Управляемость, престиж Высокая цена обслуживания
Kia Niro Гибрид, удобство Ограниченный багажник
Mazda CX-5 Просторный салон, надежность Старые версии без современных опций

FAQ

Как выбрать надежный семейный кроссовер?
Опирайтесь на рейтинги надежности, отзывы владельцев и данные о поломках. Обратите внимание на модели с показателем 98% и выше.

Сколько стоит обслуживание гибридного кроссовера?
В среднем, на 15-20% выше, чем у бензиновых аналогов. Основной расход — батарея и электроника.

Что лучше для семьи: гибрид или бензин?
Гибрид экономит топливо и снижает расходы на длинных поездках, бензин удобнее для городских условий с редкими пробками.

Мифы и правда

  1. Миф: немецкие кроссоверы всегда надежнее японских.
    Правда: надежность зависит от конкретной модели и года выпуска, а не от страны бренда.

  2. Миф: новый кроссовер не ломается первые пять лет.
    Правда: даже новые модели могут иметь производственные дефекты.

  3. Миф: гибриды сложнее в обслуживании.
    Правда: современные гибридные кроссоверы имеют простую конструкцию и гарантию на батарею.

3 интересных факта

  1. Toyota RAV4 PHEV может проходить до 75 км на электротяге без использования бензина.

  2. Skoda Kodiaq — один из немногих семиместных кроссоверов с надежностью выше 97%.

  3. В рейтинге Whatcar только 4% владельцев Grandland сообщали о серьезных проблемах, что рекордно мало для сегмента.

Исторический контекст

В последние 20 лет Toyota зарекомендовала себя как надежный бренд. Однако спортивное купе GR Supra оказалось самой проблемной моделью японской марки за этот период. А Toyota bZ4X — самая ненадежная новая модель, где владельцы жалуются на качество болтов ступицы.

