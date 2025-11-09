Пять месяцев подряд — вверх: в Рязани отмечают демографический подъем

В Рязанской области отмечается устойчивый рост рождаемости, который сохраняется уже пятый месяц подряд. Об этом сообщили на заседании региональной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Власти связывают положительную динамику с активным развитием мер поддержки семей и реализацией национального проекта "Семья".

Комплексная политика поддержки

Заседание комиссии прошло под руководством исполняющего обязанности министра труда и социальной защиты населения региона Андрея Кричинского. По его словам, федеральные и региональные власти предпринимают беспрецедентные шаги для решения демографических задач и улучшения условий жизни семей с детьми.

"На федеральном и региональном уровнях предпринимаются шаги для решения остроактуальных вопросов демографического развития. За три года число доступных сервисов для семей, включая многодетные, выросло в четыре раза и превысило отметку в 200", — отметил Кричинский.

Особое внимание уделено финансовой поддержке родителей: увеличены выплаты при рождении третьего и последующих детей, а также пособия для беременных женщин, обучающихся очно и состоящих на учёте в медицинских учреждениях. Эти меры помогают молодым семьям увереннее планировать будущее и обеспечивают социальную стабильность.

Результаты и тенденции

Рост суммарного коэффициента рождаемости, зафиксированный в регионе в течение последних пяти месяцев, стал первым устойчивым повышением за несколько лет. По оценкам специалистов, положительная динамика свидетельствует о том, что система мер поддержки работает эффективно и воспринимается населением как реальная помощь, а не формальная программа.

Региональные власти отмечают, что результат стал возможен благодаря взаимодействию правительства области, Рязанской думы, профсоюзов и крупных предприятий, участвующих в социальной политике.

Дальнейшие шаги

На заседании комиссии обсуждались перспективы расширения программ помощи и совершенствования инфраструктуры для семей: развитие доступного детского досуга, улучшение медицинских услуг для беременных и создание новых цифровых сервисов.

Власти региона уверены, что продолжение курса на комплексную поддержку семей позволит закрепить достигнутый успех и сформировать долгосрочную тенденцию роста рождаемости.