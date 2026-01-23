Собирались на пару дней, а вышла серьёзная статья расходов: весенний отпуск удивляет ценами

Россияне всё чаще задумываются о том, как провести весенние каникулы с детьми без резкого удара по бюджету. Период школьного отдыха традиционно считается высоким сезоном, и цены на поездки в это время заметно растут. Тем не менее эксперты подсчитали, во сколько в среднем обойдётся семейный отпуск внутри страны и какие направления выглядят наиболее разумными по соотношению цены и впечатлений. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сколько стоит семейный отдых весной

Весенние каникулы в этом году продлятся с 28 марта по 5 апреля, и именно на эти даты многие семьи планируют короткие путешествия. По оценкам специалистов, поездка для семьи из трёх человек в среднем обойдётся примерно в 120 тысяч рублей. В эту сумму обычно входят расходы на дорогу и проживание, при этом питание, экскурсии и развлечения оплачиваются отдельно.

Эксперты отмечают, что итоговый бюджет напрямую зависит от региона и формата поездки. В последние годы туристы всё чаще ищут способы сократить траты за счёт раннего бронирования и выбора альтернативных форм размещения — этот подход уже стал частью тренда на бюджетные поездки по России.

Популярные направления внутри страны

Одним из относительно доступных вариантов для жителей Москвы и центральных регионов остаётся Карелия. Поездка туда для троих человек обходится примерно в 50 тысяч рублей, а проживание на период каникул — около 70 тысяч рублей. Регион привлекает сочетанием природы, спокойного ритма и насыщенной экскурсионной программы.

Чуть дороже обходятся поездки в Сочи и Калининград. Дорога в эти города стоит в среднем 61 тысячу рублей, а расходы на жильё варьируются от 85 до 110 тысяч рублей. Эти направления выбирают семьи, которым важны развитая инфраструктура, прогулочные маршруты и возможность совмещать отдых с культурной программой.

Альтернатива для активного отдыха

Минеральные Воды и близлежащие курорты также остаются востребованными в период весенних каникул. Стоимость проезда туда для семьи из трёх человек достигает 73 тысяч рублей, а проживание в отеле оценивается в диапазоне от 70 до 100 тысяч рублей. Такой формат особенно популярен у тех, кто ищет сочетание отдыха и активности.

"Также можно насладиться горными лыжами или сноубордом на Эльбрусе. В марте там более мягкая погода при меньшем количестве людей и часто более низкие цены, чем в разгар зимы", — отметил доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

Весенний период позволяет застать горнолыжный сезон без пиковых нагрузок, что делает такие поездки комфортнее для семей с детьми.

Как меняются туристические предпочтения

Специалисты обращают внимание, что интерес россиян к путешествиям остаётся высоким не только внутри страны. Зарубежные направления по-прежнему востребованы, особенно в азиатском регионе. В числе лидеров стабильно остаётся Таиланд, который сохраняет позиции одного из самых популярных направлений у российских туристов, о чём ранее рассказывали туроператоры в материале о том, что Таиланд сохранил статус популярного направления у россиян.

При этом весенние каникулы всё чаще рассматриваются как повод для короткого, но насыщенного отдыха. Семьи стараются заранее просчитывать маршрут и расходы, выбирая баланс между стоимостью поездки и качеством впечатлений, чтобы каникулы действительно стали перезагрузкой, а не источником лишних трат.