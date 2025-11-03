Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:17

Не деньги решают: почему родители заводят второго ребёнка — ответ удивил даже власти

Опрос: жители Курганской области заводят второго ребёнка не из-за денег

Жители Курганской области рассказали, что влияет на их решение завести второго ребенка. Как выяснилось, главным фактором становится не материальное положение, а уверенность в себе и в партнере. Итоги опроса опубликовал вице-губернатор региона Андрей Алексеев в своем telegram-канале.

Не деньги решают: результаты опроса

"Как показывают результаты социологического исследования, которое проводилось в Курганской области летом этого года, дело довольно часто не в материальной стороне вопроса. Топ-5 причин для рождения второго ребенка по данным опроса выглядит так: уверенность в собственных силах (51%); уверенность в партнере (44%); финансовая устойчивость (39%); хорошие жилищные условия (28%); хотят ребенка другого пола (24%)", — сообщил Алексеев.

Таким образом, большинство семей принимают решение о рождении второго ребёнка, руководствуясь внутренней готовностью и стабильностью отношений, а не только уровнем доходов.

Почему второго ребенка завести сложнее

По словам вице-губернатора, многие жители признались, что на первого ребенка решались легко, без особых стимулов от государства. Однако когда речь заходит о втором или третьем ребенке, возникают и психологические, и экономические барьеры.

Алексеев отметил, что одним из значимых факторов остаётся уровень медицины - доступность качественной помощи, профессионализм врачей и условия обслуживания. Поэтому, подчеркнул он, органы власти должны продолжать укреплять систему здравоохранения и привлекать специалистов в регион.

"Многодетность нужно сделать нормой"

"Количество многодетных семей в нашей стране растет. Однако чтобы закрепить этот тренд, требуется не только финансовая поддержка, но и изменение общественного мнения, популяризация многодетности как достойного и желанного жизненного пути. Участники опроса отметили, что по их мнению, нужна пропаганда семейных ценностей — через сериалы, фильмы, рекламу. Полностью с этим согласен", — добавил Алексеев.

По мнению властей, формирование положительного отношения к многодетным семьям поможет повысить рождаемость и укрепить институт семьи в регионе.

