Один ребёнок больше не гарант низкой ставки: правила кредитования ужесточаются этим летом

Лето принесет заемщикам неожиданные изменения в программе семейной ипотеки, советуют эксперты. Семьям с одним ребенком рекомендуется ускорить оформление льготного кредита, чтобы избежать ужесточения условий. Ипотечный брокер и специалист по недвижимости Дмитрий Ракута проанализировал выгодность покупки жилья в кредит на первичном и вторичном рынках. Об этом сообщает MoneyTimes.

На первичном рынке новостроек ожидается введение дифференцированных ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. По словам эксперта, эти меры запланированы на ближайшее лето. Ситуацию стоит разделять по сегментам рынка для точной оценки рисков.

"Это планируется сделать ближе к лету. С одним ребенком ставка станет примерно десять-двенадцать процентов. Соответственно, у кого один ребенок, имеет смысл поторопиться и не откладывать в долгий ящик, воспользоваться ипотекой сейчас, чтобы не получилось так, что через три-четыре месяца совершенно иные условия будут", — отметил Дмитрий Ракута.

На вторичном рынке условия остаются жесткими даже после снижения ключевой ставки ЦБ: средняя ставка достигает 20 процентов, что влечет высокие переплаты и большой первоначальный взнос. Ракута не советует брать крупные кредиты в этом сегменте, рекомендуя наличные расчеты или небольшие суммы до 2-3 миллионов рублей с хорошим дисконтом от продавца. Как подчеркнул эксперт, пока выгоды от ипотеки на вторичке не видно.