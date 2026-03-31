Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 9:44

Инвестиция в будущее сменила статус: квартиры на вырост теперь кормят своих владельцев сами

Российский рынок долгосрочной аренды жилья демонстрирует существенный рост предложения, что вызвано массовым выходом на рынок квартир, приобретенных ранее в рамках программ семейной ипотеки. Согласно аналитическим данным, объем доступных для найма помещений в крупных городах РФ в первом квартале 2026 года увеличился на 21% к предыдущему кварталу и на 20% к аналогичному периоду прошлого года. Эта динамика отражает глубокую трансформацию инвестиционных стратегий граждан, которые начали реализовать потенциал купленной недвижимости после завершения строительных работ. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Данная тенденция обусловлена тем, что активы, изначально нацеленные на долгосрочное хранение капитала или обеспечение будущего детей, перешли в статус арендного жилья. По словам эксперта рынка недвижимости и члена Российской гильдии риелторов Константина Барсукова, именно сегмент компактных лотов стал драйвером этих изменений.

"У нас появилось большое количество квартир, которые покупались по семейной ипотеке. Люди брали их с расчетом на будущее, например для детей или как инвестицию. Эти квартиры сейчас достроены, в них сделали ремонт, и они начали массово выходить на рынок аренды. В основном это однокомнатные квартиры и студии, именно они формируют основной прирост предложения. Этот процесс особенно активно проявился в 2025 году", — отметил Константин Барсуков.

Специалист подчеркнул, что важную роль в формировании предложения сыграло и перераспределение потребительского спроса в более бюджетный сектор. Из-за роста арендных ставок арендаторы стали чаще отдавать предпочтение функциональным студиям и "однушкам", что спровоцировало цепную реакцию на всем рынке недвижимости. Согласно экспертной оценке, смещение интереса к доступным вариантам вынудило собственников более дорогих категорий жилья также активнее выводить свои площади в свободную продажу или найм, поддерживая высокую ликвидность сектора.

Дополнительным фактором, существенно влияющим на структуру предложения, является активность собственников, ранее сменивших место жительства. Как пояснил эксперт, завершение цикла перемещений релокантов привело к тому, что часть жилья вернулась в личное пользование владельцев, а часть — была выставлена на продажу, что изменило текущую конфигурацию рынка. Взаимосвязь всех этих процессов создает новую реальность для арендного бизнеса, где компактность жилья становится ключевым критерием для адаптации предложения к актуальным финансовым возможностям населения.

Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

