Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
© Instagram / nicolaannepeltzbeckham by Unknown author is licensed under Public domain
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 15:16

Бруклин Бекхэм оказался в центре обсуждений — почему взрослые дети выбирают дистанцию

Отказ от контакта с родителями снижает хроническое напряжение — психотерапевт Саманта Витали

Иногда взрослая жизнь начинается с тяжёлого открытия: близость с семьёй не всегда лечит, а иногда ранит снова и снова. В такие моменты человек впервые задаёт себе неудобный вопрос — можно ли сохранить себя, не сохранив отношения. На фоне обсуждений вокруг Бруклина Бекхэма всё чаще звучит мысль: разрыв контакта с родителями бывает не капризом, а способом остановить постоянную боль. Об этом сообщает Vogue.

Почему "нет контакта" перестало быть темой-шепотом

Психотерапевт Саманта Витали объясняет: в последние годы разговор о психическом благополучии стал заметнее, а социальные сети помогли проговаривать то, что раньше считалось запретным. Появилось больше пространства для честного признания: иногда "корни" не поддерживают, а удерживают в роли, где постоянно приходится оправдываться и терпеть.

"А почему бы нам не сказать — почитать детей так же?", — отмечает психолог и психотерапевт Саманта Витали.

По её словам, решение дистанцироваться нередко связано с формированием "наблюдающего я" — способности смотреть на семейную динамику со стороны и наконец учитывать собственные потребности, а не только ожидания окружающих.

Как распознать дисфункциональную динамику

Речь не о единичной ссоре или сложном периоде, а о повторяющихся механизмах, которые годами подтачивают уверенность и ощущение безопасности. Среди типичных признаков называют отрицание боли ребёнка, отсутствие ответственности со стороны родителей и невозможность "ремонта" отношений — когда извинения, признание и попытка понять не происходят вовсе. Часто встречаются контроль под видом заботы, эмоциональный шантаж и нарушение границ — всё то, что заставляет человека жить настороже и сомневаться в собственных чувствах. Такие повторяющиеся "микротравмы" могут копиться и постепенно превращаться в хроническое напряжение и ощущение, что тебя никогда по-настоящему не слышат.

Всегда ли разрыв — единственный выход

Витали подчёркивает, что полный отказ от контакта — крайняя мера, а не универсальный рецепт. Иногда возможны промежуточные варианты: редкие встречи, общение только в определённых форматах, чёткие правила и дистанция, которая позволяет сохранять уважение к себе. Но это работает лишь там, где есть хотя бы минимальная готовность к взаимопониманию. Если же любой диалог снова приводит к обесцениванию и повторению старых сценариев, человек может прийти к выводу, что безопаснее выйти из круга, чем бесконечно надеяться на перемены.

Вина и давление со стороны окружающих

Самое тяжёлое в таком решении — не только потеря привычной связи, но и чувство вины, которое будто "приклеивается" к человеку автоматически. Витали предлагает удерживать фокус на причинах выбора: если дистанция стала необходимостью, значит, другие способы не защищали. Важно помнить и о внешней реакции: фразы вроде "они же родители" или "семья дала тебе всё" могут становиться вторичной травмой — особенно когда от человека требуют доказательств его боли. В этой логике появляется опора: не обязательно убеждать мир в том, через что ты прошёл, чтобы иметь право беречь себя.

В конечном счёте "нет контакта" — не про наказание семьи и не про моду, а про попытку восстановить внутренние границы и перестать жить в режиме постоянной защиты. Иногда это выбор меньшего зла, который остаётся болезненным, но даёт шанс на более спокойную и честную жизнь.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

