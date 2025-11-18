Коза и дети правят домом: как Самойлова устроила гармонию после развода
Оксана Самойлова поделилась подробностями развода с Джиганом, рассказав о том, как сейчас устроена жизнь их семьи. После долгих лет совместной жизни знаменитости приняли решение о расставании, но при этом стараются сохранить гармонию для детей и домашних любимцев. Блогерша открыто рассказала, кто заботится о наследниках пары и как они проводят время после развода.
Дети и домашние животные
Оксана Самойлова подчеркнула, что уход за детьми после развода организован максимально сбалансированно. По её словам, малыши проводят время и с мамой, и с папой, и это никак не отражается на их эмоциональном состоянии.
"Дети уже хорошо, счастливы, живут и тут, и там. Сейчас к ним гораздо больше внимания, чем до этого, поэтому они не страдают", — отметила Самойлова.
Питомец семьи, коза по имени Мими, осталась с Оксаной. Блогерша шутливо отмечает, что домашние животные, как и дети, требуют внимания и заботы, и этот факт добавляет своей динамики в привычный ритм жизни.
Новые жизненные ориентиры
Звезда отмечает, что расставание стало для неё возможностью пересмотреть собственные приоритеты и уделить внимание себе.
"Просто наконец-то время, которое я должна посвятить себе, познакомиться с собой, понять, кто я и что мне интересно, кроме детей и семьи", — заявила Самойлова.
Она не планирует новых отношений в ближайшем будущем и нацелена на личностный рост, саморазвитие и гармонизацию собственной жизни.
Советы шаг за шагом
-
Организуйте график общения с детьми после развода, чтобы они чувствовали внимание с обеих сторон.
-
Введите совместные ритуалы, например, еженедельные видео-звонки, если дети проводят время с другим родителем.
-
Уделяйте внимание питомцам, ведь они тоже переживают изменения в доме.
-
Выделяйте время на собственные увлечения, новые хобби и здоровье.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полностью игнорировать чувства детей после развода.
Последствие: эмоциональная неустойчивость и стресс.
Альтернатива: введение привычных ритуалов, поддержка и внимание.
-
Ошибка: сосредоточиться только на работе и делах, забывая о себе.
Последствие: потеря личной гармонии и выгорание.
Альтернатива: планирование времени на хобби, спорт и отдых.
А что если…
Если дети проводят время с каждым родителем по очереди, они учатся гибкости, адаптивности и пониманию, что любовь и забота могут быть разнообразными, а семья — многогранной.
FAQ
Как выбрать оптимальный режим общения с детьми после развода?
Нужно учитывать возраст детей, их привычки и эмоциональное состояние. Оптимально, если оба родителя согласуют расписание заранее.
Сколько стоит поддержка психолога для детей при разводе?
Цена консультации зависит от региона и квалификации специалиста, средняя стоимость в России — от 2 000 до 5 000 рублей за сессию.
Что лучше — совместное или раздельное проживание детей с родителями?
Все зависит от возможностей родителей, характера детей и их эмоциональных потребностей. Иногда чередование времени с каждым родителем даёт наилучший результат.
Мифы и правда
-
Миф: дети всегда страдают после развода.
Правда: при правильной организации времени и заботе, дети адаптируются и чувствуют себя счастливыми.
-
Миф: после развода невозможно сохранить хорошие отношения с бывшим супругом.
Правда: сотрудничество ради детей помогает поддерживать дружелюбные и цивилизованные отношения.
-
Миф: питомцы не нуждаются в переходе между домами.
Правда: животные также чувствуют изменения и требуют стабильности и заботы.
3 интересных факта
-
Оксана и Джиган познакомились в 2009 году, а официально оформили брак только спустя три года.
-
У пары четверо детей: три дочери — Ариела (14 лет), Лея (11 лет), Майя (8 лет) и сын Давид (5 лет).
-
Даже после развода забота о семейном питомце остаётся частью жизни, что поддерживает привычный ритм дома.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru