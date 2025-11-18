Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Джиган и Оксана Самойлова
© commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 21:55

Коза и дети правят домом: как Самойлова устроила гармонию после развода

Оксана Самойлова поделилась подробностями развода с Джиганом, рассказав о том, как сейчас устроена жизнь их семьи. После долгих лет совместной жизни знаменитости приняли решение о расставании, но при этом стараются сохранить гармонию для детей и домашних любимцев. Блогерша открыто рассказала, кто заботится о наследниках пары и как они проводят время после развода.

Дети и домашние животные

Оксана Самойлова подчеркнула, что уход за детьми после развода организован максимально сбалансированно. По её словам, малыши проводят время и с мамой, и с папой, и это никак не отражается на их эмоциональном состоянии.

"Дети уже хорошо, счастливы, живут и тут, и там. Сейчас к ним гораздо больше внимания, чем до этого, поэтому они не страдают", — отметила Самойлова.

Питомец семьи, коза по имени Мими, осталась с Оксаной. Блогерша шутливо отмечает, что домашние животные, как и дети, требуют внимания и заботы, и этот факт добавляет своей динамики в привычный ритм жизни.

Новые жизненные ориентиры

Звезда отмечает, что расставание стало для неё возможностью пересмотреть собственные приоритеты и уделить внимание себе.

"Просто наконец-то время, которое я должна посвятить себе, познакомиться с собой, понять, кто я и что мне интересно, кроме детей и семьи", — заявила Самойлова.

Она не планирует новых отношений в ближайшем будущем и нацелена на личностный рост, саморазвитие и гармонизацию собственной жизни.

Советы шаг за шагом

  1. Организуйте график общения с детьми после развода, чтобы они чувствовали внимание с обеих сторон.

  2. Введите совместные ритуалы, например, еженедельные видео-звонки, если дети проводят время с другим родителем.

  3. Уделяйте внимание питомцам, ведь они тоже переживают изменения в доме.

  4. Выделяйте время на собственные увлечения, новые хобби и здоровье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью игнорировать чувства детей после развода.
    Последствие: эмоциональная неустойчивость и стресс.
    Альтернатива: введение привычных ритуалов, поддержка и внимание.

  • Ошибка: сосредоточиться только на работе и делах, забывая о себе.
    Последствие: потеря личной гармонии и выгорание.
    Альтернатива: планирование времени на хобби, спорт и отдых.

А что если…

Если дети проводят время с каждым родителем по очереди, они учатся гибкости, адаптивности и пониманию, что любовь и забота могут быть разнообразными, а семья — многогранной.

FAQ

Как выбрать оптимальный режим общения с детьми после развода?
Нужно учитывать возраст детей, их привычки и эмоциональное состояние. Оптимально, если оба родителя согласуют расписание заранее.

Сколько стоит поддержка психолога для детей при разводе?
Цена консультации зависит от региона и квалификации специалиста, средняя стоимость в России — от 2 000 до 5 000 рублей за сессию.

Что лучше — совместное или раздельное проживание детей с родителями?
Все зависит от возможностей родителей, характера детей и их эмоциональных потребностей. Иногда чередование времени с каждым родителем даёт наилучший результат.

Мифы и правда

  • Миф: дети всегда страдают после развода.
    Правда: при правильной организации времени и заботе, дети адаптируются и чувствуют себя счастливыми.

  • Миф: после развода невозможно сохранить хорошие отношения с бывшим супругом.
    Правда: сотрудничество ради детей помогает поддерживать дружелюбные и цивилизованные отношения.

  • Миф: питомцы не нуждаются в переходе между домами.
    Правда: животные также чувствуют изменения и требуют стабильности и заботы.

3 интересных факта

  1. Оксана и Джиган познакомились в 2009 году, а официально оформили брак только спустя три года.

  2. У пары четверо детей: три дочери — Ариела (14 лет), Лея (11 лет), Майя (8 лет) и сын Давид (5 лет).

  3. Даже после развода забота о семейном питомце остаётся частью жизни, что поддерживает привычный ритм дома.

