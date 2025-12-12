Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина ссорится с девушкой
Мужчина ссорится с девушкой
© freepik by cookie_studio is licensed under public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:34

Когда любовь превращается в тишину: тревожные сигналы, которые мы не замечаем

Потеря общения между супругами стала первым признаком кризиса — психолог Леонова

Потеря общения между партнёрами часто становится первым тревожным признаком надвигающегося кризиса в семье. Именно с этого, по словам специалистов, начинается разрушение доверия и эмоциональной близости. Об этом рассказала семейный системный психолог Алена Леонова в беседе с изданием "Pravda.Ru".

Эмоциональная дистанция и её признаки

По наблюдению эксперта, кризис не появляется внезапно — ему предшествует череда малозаметных изменений в поведении партнёров. Люди становятся сдержаннее, избегают разговоров и стараются проводить меньше времени вместе. Постепенное исчезновение повседневного общения приводит к накапливанию внутреннего отчуждения. В отношениях воцаряется молчание, а привычная теплота уступает место раздражению или равнодушию.

"Кризис в семье наступает тогда, когда люди перестают друг с другом разговаривать. Один или оба уже отчаялись что-то решить разговорами и просто молчат. Ещё одним тревожным сигналом становится избегание контакта — человек задерживается на работе, проводит больше времени вне дома, лишь бы не возвращаться", — подчеркнула Леонова.

Такие перемены, как отмечает психолог, часто воспринимаются партнёрами как временные. Однако именно они становятся фундаментом серьёзных разногласий, если вовремя не обратить внимание на растущую дистанцию.

Разногласия как отражение внутреннего конфликта

Сигналом надвигающегося кризиса может быть и неожиданная смена позиции по вопросам, где раньше царило согласие. Несогласие в бытовых делах, планах на отпуск или подходах к воспитанию детей нередко указывает на более глубокие проблемы.

"Когда человек вдруг перестаёт соглашаться с вами в том, где раньше вы находили компромисс, это тоже тревожный сигнал. Это может означать, что он больше не хочет обсуждать, уступать или искать точки соприкосновения. Важно не игнорировать такие моменты и попытаться понять, почему между вами возникла эмоциональная дистанция", — пояснила Леонова.

По мнению специалиста, подобные изменения — не случайность, а следствие накопленного недовольства и отсутствия открытого диалога. Разногласия становятся способом выразить внутренний протест, когда слова уже не помогают.

Как восстановить диалог

Психолог советует прежде всего попытаться вернуть возможность разговаривать без обвинений и давления. Спокойное обсуждение претензий и эмоций помогает восстановить контакт и понять мотивы другого человека. Если же любые попытки общения превращаются во взаимные упрёки, стоит обратиться к специалисту. Семейный терапевт может помочь выстроить структуру диалога и вернуть партнёров к взаимопониманию.

По словам Леоновой, игнорирование первых сигналов приводит к тому, что отношения постепенно утрачивают устойчивость. Поэтому важно не откладывать разговоры и не уходить в молчание, даже если оно кажется безопасным способом избежать конфликта.

