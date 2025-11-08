Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:26

Будьте готовы к проверке: как новый эксперимент в Югре и ЯНАО повлияет на детские пособия

Югра и ЯНАО примут участие в эксперименте по учету банковских поступлений при назначении детских пособий

В 2026 году Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ войдут в число регионов, где будет запущен эксперимент по учету поступлений на банковские счета при назначении детских пособий. Если доход семьи окажется выше установленного лимита, выплаты не будут назначены.

Эксперимент по учету поступлений

Этот эксперимент, который начнется в 2026 году, предполагает, что единовременное пособие будет определяться не только по официальному доходу семьи, но и на основе данных о поступлениях на банковские счета и депозиты. Если сумма поступлений на счета семьи за год превысит официально задекларированный доход более чем в два раза, социальные выплаты не будут предоставляться.

"В 2026 году в России пройдет эксперимент, который может скорректировать круг получателей единого пособия за счет оценки объемов поступлений на счета и депозиты семьи. Он пройдет в Московской области, ЯНАО и ХМАО", — сообщают "Ведомости".

Как будет рассчитываться пособие?

Социальный фонд будет запрашивать данные о движении средств на счетах семьи у ФНС и банков. Однако при расчете не будут учитываться переводы между собственными счетами, кредиты и сделки по продаже имущества.

Для примера, семья из трех человек с официальным доходом 40 тысяч рублей в месяц (или 480 тысяч рублей в год) не получит пособие, если за последние 12 месяцев на счета семьи было зачислено более 960 тысяч рублей.

