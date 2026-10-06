Из школ и подъездов — в дорогие интерьеры: старый стеклянный материал вернулся совсем другим

Старые стеклоблоки у многих до сих пор всплывают перед глазами сами собой: мутноватая стена в подъезде, школьный коридор, поликлиника с характерным холодным светом. Но задолго до советских стеклоблоков появились стеклянные кирпичи Фальконье — фигурные пустотелые блоки, которые почти 150 лет назад придумал швейцарский архитектор и инженер Гюстав Фальконье. В дореволюционной России из них делали окна, перегородки и световые фонари, а сейчас этот материал снова тянут в архитектуру и интерьеры, где он работает уже не как музейный сувенир, а как вполне живой инструмент. В Петербурге и Москве такие решения появляются в квартирах, ресторанах и исторических зданиях, потому что стекло у Фальконье не просто пропускает свет, а делает это с рельефом, пузырьками и лёгкой волной.

"Кирпичи Фальконье выдувают вручную, и именно это даёт им ту самую живую фактуру. В готовом изделии видны пузырьки, лёгкая волнистость и разница в рельефе, поэтому два кирпича никогда не выглядят абсолютно одинаково. Для интерьера это не минус, а часть материала. Свет через них проходит мягко, с характером, и за это их как раз ценят" коллекционер и искусствовед Ксения Орлова

Чем Фальконье отличаются от привычных стеклоблоков

Фальконье и советские стеклоблоки часто путают, хотя это разные вещи и по технологии, и по виду. Кирпичи Фальконье появились в 1880-х годах, их выдувают вручную в раскрывающуюся форму, а современные двухкамерные стеклоблоки делают на автоматическом оборудовании. Из-за этого Фальконье выглядят сложнее, у них заметнее рельеф, а оттенки и свет внутри полотна играют куда живее.

У Гюстава Фальконье было больше десяти моделей, но самыми распространёнными стали №3, 5, 7, 8 и 9. Редкие варианты и необычные оттенки сегодня уже имеют коллекционную ценность и находятся в музеях прикладного искусства и дизайна. Это не просто строительный материал, а ранний образец промышленного дизайна, который дожил до наших дней почти без скидок на возраст.

Сегодня такие кирпичи ставят не только в исторических проектах. Их используют в зонировании пространства, ванных, кухнях, перегородках и наружных окнах, если этого требует проект. Материал работает и как источник света, и как декоративная деталь, которая не кричит, а спокойно делает своё дело.

Как их делают сегодня

Производство Фальконье — ручная история, и это сразу чувствуется по темпу. В изготовлении одного кирпича участвуют три человека: выдувальщик и два помощника. Стекломасса находится в печи примерно при 1200 ℃, а само формование занимает в среднем от трёх до пяти минут, с декором — до шести-семи.

Сначала мастер набирает на стеклодувную трубку небольшое количество стекла, выравнивает его катальником и слегка раздувает заготовку. Потом он набирает основной объём и формирует так называемую "банку" — будущий кирпич по размеру. После повторного разогрева заготовку переносят в раскрывающуюся форму, её закрывают, подают сжатый воздух, а затем кирпич отделяют от трубки и герметично запаивают.

Не каждый экземпляр проходит отбор. В стекло могут попасть несгораемые частицы, а сама масса иногда оказывается слишком жидкой или, наоборот, слишком твёрдой для формования. При этом пузырьки, небольшая волнистость и неравномерность поверхности браком не считаются: для выдутого вручную стекла это обычная история, а не повод выбрасывать работу.

После формования кирпич отправляют в печь для отжига, где он медленно остывает до следующего утра. Именно здесь современное производство выигрывает у старого: сейчас отжиг можно контролировать точнее, а значит, изделия становятся надёжнее для новых проектов и наружных конструкций.

"Когда мы воссоздавали Фальконье, быстро стало ясно: это не про быстрый выпуск партии, а про точность на каждом этапе. На один кирпич уходит ручная работа трёх человек, и любая ошибка видна сразу. Если стекломасса ведёт себя неправильно, изделие не спасёт даже красивая форма. Поэтому сегодня этот материал ценят не только за внешний вид, но и за честную технологию, где результат зависит от мастерства, а не от конвейера" строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Как использовать Фальконье в доме

В жилых интерьерах Фальконье чаще всего идут на окна и перегородки. Можно собрать полотно из одной модели и одного цвета, а можно сделать композицию из нескольких оттенков, если планировка и задача это позволяют. В Петербурге, например, в одном окне совместили две модели и четыре цвета стекла — бесцветный, жёлтый, кобальтовый и рубиновый.

Ещё один рабочий вариант — наружное окно. Такие решения существовали ещё при Фальконье, и сейчас их тоже возвращают в проекты. В Каире авторы увидели бельгийский пример 1920-х годов с открывающимися металлическими рамами, а в Петербурге сделали двустворчатую раму с Фальконье в доме 1900-х годов, где створки открываются внутрь помещения.

Отдельная задача — сохранить исторические кирпичи, если они уже стоят в квартире или доме. Иногда этого требуют надзорные органы, иногда настаивают сами владельцы. Но со старым стеклом приходится работать аккуратно: ему больше ста лет, у него может быть слабый отжиг, а повторная установка на фасаде связана с рисками из-за раствора, перепадов температуры и вибраций здания.

Если старые кирпичи демонтируют и ставят заново, безопаснее размещать их внутри помещения. Современные изделия благодаря более качественному отжигу заметно устойчивее, поэтому их уже можно использовать и снаружи. Для ремонта это удобный вариант, если нужно сохранить характер объекта и не спорить с практикой.

Что учесть во время ремонта

Место под Фальконье лучше закладывать ещё на этапе дизайн-проекта. Это касается и новостроек, и вторичного жилья, потому что потом переделывать проём всегда сложнее и дороже. Чаще всего люди приходят с такой задачей именно заранее, когда перегородки ещё не возведены или старый ремонт только начинают снимать.

Для установки нужно подготовить проём, а если речь идёт о внутренней перегородке, например в душевой, может понадобиться металлическая рама. Это не та история, где можно поставить кирпичи "как пойдёт": конструкцию надо продумать сразу, чтобы потом не ловить перекосы и лишние нагрузки.

В частных и общественных проектах такие кирпичи уже давно перестали быть редкой забавой для музеев. Их заказывают дизайнеры, архитекторы, реставраторы и частные клиенты, причём примерно поровну. Среди готовых проектов — окна и перегородки в корпусе "Руина" Музея архитектуры, фасадные окна доходного дома Ерошенко, окно в склепе семьи Кноп и интерьерные перегородки для ресторана Saray в Москве.

Ответы на популярные вопросы

Чем Фальконье отличаются от обычных стеклоблоков?

Фальконье выдувают вручную, а стеклоблоки делают на автоматическом оборудовании. Поэтому у Фальконье сложнее форма, богаче рельеф и заметнее игра света.

Можно ли ставить их в квартире?

Да, их используют в окнах, перегородках, ванных комнатах и кухнях. Но место лучше продумать ещё до начала ремонта.

Подходят ли они для наружного окна?

Да, современные изделия подходят, если конструкция и отжиг выполнены правильно. Со старинными кирпичами на фасаде нужно быть осторожнее.

Почему они стоят дороже обычного стекла?

Потому что это ручная работа и сложная технология. В одном кирпиче сразу видна работа трёх человек, а не конвейера.

"Если вы хотите вписать Фальконье в ремонт, не откладывайте это на финальную стадию. Проём, раму и нагрузку надо считать заранее, иначе потом придётся переделывать уже готовую отделку. Для внутренней перегородки это особенно чувствительно: стекло красиво работает только тогда, когда конструкция под него подготовлена без спешки. Тогда материал не выглядит случайной вставкой и спокойно живёт в интерьере годами" дизайнер интерьеров, эксперт по стилю и функциональному обустройству жилья Елена Маркова

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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