Оплатил штраф через QR — потом узнал, что заплатил вовсе не государству

В последнее время всё больше автовладельцев получают по почте "письма счастья" с уведомлением о нарушении правил дорожного движения. На первый взгляд, всё выглядит как обычно — копия постановления, фото с камеры, сумма штрафа и готовая квитанция для оплаты. Однако за официальным видом может скрываться тщательно продуманная схема обмана.

Как работает новая схема

Мошенники создают поддельные постановления, имитируя документы ГИБДД. Они указывают данные реальных камер, даты, время и даже номер автомобиля. Чтобы вызвать доверие, письма оформляют с логотипами ведомств и штрих-кодами, а внизу добавляют QR-код для мгновенной оплаты.

На самом деле деньги не поступают в государственный бюджет. Платёж уходит напрямую злоумышленникам, которые используют электронные кошельки и анонимные платёжные сервисы.

"В подлинных постановлениях средства направляются исключительно в Управление Федерального казначейства", — отметили в МВД России.

Главная особенность фальшивых писем — поддельные реквизиты получателя. Мошенники часто указывают:

• QIWI-кошельки,

• RBK Money,

• YooMoney (бывшие "Яндекс.Деньги"),

• и другие платёжные системы, не связанные с государством.

Как отличить подделку от настоящего документа

Проверьте реквизиты. В официальном постановлении в графе получателя всегда указано Управление Федерального казначейства. Посмотрите источник письма. Государственные штрафы приходят либо заказным письмом из ГИБДД, либо в электронном виде через "Госуслуги". Проверьте номер постановления. На официальном сайте ГИБДД или в приложениях "Автокод Штрафы", "Госуслуги" можно бесплатно проверить подлинность документа. Не переходите по QR-кодам. Даже если письмо выглядит правдоподобно, переход по коду может привести на фишинговый сайт, где мошенники получат данные вашей карты. Сверьте подпись и печать. Настоящие документы содержат уникальный идентификатор, который легко проверить на портале ведомства.

Сравнение: подлинное и поддельное постановление

Признак Настоящее постановление Подделка Отправитель ГИБДД или "Госуслуги" Частное лицо или анонимный e-mail Получатель платежа Управление Федерального казначейства Электронный кошелёк QR-код Ведёт на официальный сайт Перенаправляет на фишинговую страницу Способ получения Почта России (заказное письмо) или личный кабинет Электронная почта, мессенджеры Проверка номера На сайте ГИБДД подтверждается Номер не существует в базе

Что делать, если вы получили подозрительное письмо

Не спешите оплачивать. Зайдите на официальный сайт ГИБДД и введите номер постановления. Если штраф не отображается — не платите. Сделайте фото или скан документа. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве.

"Если у вас есть сомнения в подлинности штрафа, проверяйте данные только через официальные сервисы", — подчеркнули в МВД.

Советы шаг за шагом

Заведите аккаунт на "Госуслугах". Все штрафы ГИБДД автоматически появляются в вашем профиле. Используйте проверенные приложения. Помимо "Госуслуг", надёжно работают "Автокод Штрафы", "Штрафы ГИБДД", "Госуслуги Авто". Настройте уведомления. Так вы сразу узнаете о реальном штрафе и не поведётесь на подделку. Храните старые квитанции. Это поможет доказать оплату, если данные случайно дублируются. Не делитесь персональными данными. Мошенники могут использовать копии документов для создания новых фальшивок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Оплата штрафа по непроверенной квитанции.

Последствие: Деньги уходят мошенникам, вернуть их сложно.

Альтернатива: Проверить постановление на сайте ГИБДД или в "Госуслугах".

Ошибка: Переход по ссылке из письма.

Последствие: Мошенники получают доступ к банковским данным.

Альтернатива: Вводить адрес сайта вручную в браузере.

Ошибка: Игнорирование подозрительного письма.

Последствие: Схема продолжается, пострадавших становится больше.

Альтернатива: Сообщить о подделке в МВД или киберполицию.

А что если штраф настоящий, но вы его пропустили?

В этом случае лучше оплатить как можно скорее. После 20 дней со дня вынесения постановления льготная оплата в размере 50% перестаёт действовать. Проверяйте историю платежей, чтобы избежать дублирования. При утере квитанции можно получить дубликат через "Госуслуги" или МФЦ.

Плюсы и минусы электронных штрафов

Формат Плюсы Минусы Бумажный Подходит для архива, легко предъявить в суде Возможны подделки и задержки доставки Электронный Быстрая проверка и оплата, защита через "Госуслуги" Риск фишинговых атак при переходе по ссылкам

Часто задаваемые вопросы

Как проверить, что штраф настоящий?

Зайдите на сайт гибдд.рф или в приложение "Госуслуги" и введите номер постановления. Если информация не находится, значит документ поддельный.

Можно ли вернуть деньги, если оплатил фальшивку?

Это сложно, но возможно: обратитесь в банк с заявлением о мошенничестве и приложите копии квитанции и письма. Также стоит сообщить о факте в полицию.

Что делать, если пришёл штраф на чужой автомобиль?

Не оплачивайте. Сразу проверьте данные на сайте ГИБДД и при необходимости подайте заявление об ошибке.

Мифы и правда

Миф: Все письма о штрафах приходят только по почте.

Правда: Большинство уведомлений сейчас направляются через "Госуслуги".

Миф: Если заплатить по квитанции — всё в порядке.

Правда: Без проверки реквизитов вы можете оплатить мошенникам.

Миф: Проверка штрафов занимает много времени.

Правда: Через "Госуслуги" или "Автокод Штрафы" это дело нескольких секунд.

3 интересных факта

Первые электронные камеры фиксации нарушений появились в России в 2008 году. По данным МВД, за 2024 год было выявлено более 500 случаев рассылки фальшивых постановлений. С 2025 года все официальные штрафы сопровождаются уникальным цифровым идентификатором, который невозможно подделать.

Исторический контекст

Рассылки фальшивых писем от имени госструктур появились ещё в начале 2010-х, когда активно развивались электронные платежи. Тогда злоумышленники использовали SMS-сообщения, а теперь — подделывают официальные документы и сайты. Каждая новая волна таких атак повторяется с ростом цифровых сервисов и неосведомлённости водителей.