Ласточкино гнездо в Ялте
Ласточкино гнездо в Ялте
© wikimedia.org by Деревягин Игорь is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:24

Фальшивые каналы бьют по Крыму: под видом властей враг распространяет вбросы

Крючков: В Крыму выявили фейковые страницы органов власти и сообщения о самообороне

Новые попытки дезинформации, направленные на дестабилизацию обстановки в Крыму, активно распространяются в сети. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков, подчеркнув, что под видом официальных структур всё чаще появляются фальшивые ресурсы, распространяющие ложные сообщения.

Информационные атаки и характер фальсификаций
По словам Крючкова, злоумышленники создают поддельные страницы администраций городов и республиканских органов власти.

"Враг продолжает информационные атаки. Создает фейковые страницы глав администраций городов Крыма и республиканских органов власти", — написал он.

Через такие ресурсы распространяют сообщения о перекрытиях дорог, фиктивных ограничительных мерах и якобы формируемых отрядах самообороны.

Основная цель подобных вбросов — создать напряжённость, вызвать панику и нанести удар по довертию к официальным каналам коммуникации. Ложная информация распространяется быстро, поскольку оформлена под реальные страницы ведомств и руководителей. В результате жители получают искажённые сведения, что осложняет работу служб и затрудняет ориентирование в реальной ситуации.

Реакция властей и призыв к информационной гигиене

Крючков назвал всю распространяемую через такие каналы информацию ложной. Он отметил, что достоверные сведения публикуются только в проверенных официальных источниках, и призвал граждан критически относиться к сообщениям, которые появляются без подтверждения. В условиях информационной войны подобная внимательность становится элементом безопасности.

Ранее советник опровергал сообщения о так называемых "прилетах" по территории полуострова. Он пояснял, что противник выдаёт работу российской системы ПВО за поражение целей, пытаясь создать иллюзию эффективности собственных ударов. Такая практика становится частью более широкого набора информационных методов, ориентированных на подрыв уверенности в стабильности региона.

Рост количества вбросов и их причины

По его словам, частота информационных атак заметно выросла. Это связано с попытками компенсировать неудачи противника на фронте, переключив акцент на психологическое давление и распространение дезинформации. В таких условиях важно отслеживать, откуда поступают сообщения, и ориентироваться на официальные разъяснения, чтобы не становиться инструментом в чужой информационной стратегии.

Власти продолжают мониторинг фальшивых страниц и каналов, чтобы оперативно блокировать распространение ложных сведений. Основная задача — обеспечить население корректной информацией и предотвратить эскалацию тревожных настроений, которую пытаются спровоцировать внешние источники.

