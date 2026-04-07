парковка
парковка
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 9:02

Цифровой глаз видит обман насквозь: покупка серого разрешения на стоянку стала пустой тратой денег

Покупка поддельных разрешений на парковку для инвалидов является не только неэффективным, но и рискованным способом обойти правила дорожного движения. Подобные документы, реализуемые через серые каналы, лишены юридической силы и не предоставляют автовладельцам реальных льгот. Вся информация о транспортных средствах оперативно проверяется сотрудниками ГИБДД через государственные базы данных, что делает любые попытки обмана бесперспективными. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперты предупреждают, что наличие незаконного знака лишь создает иллюзию защищенности, но не спасает от административных мер при реальной проверке. Специалист подчеркнул, что цифровизация систем контроля исключает возможность использования фальшивых разрешений для ухода от ответственности.

"Такие разрешения фактически остаются неофициальными и не дают никаких реальных оснований для использования парковки для инвалидов. Сам по себе знак на автомобиле может лишь снизить вероятность претензий со стороны окружающих водителей или прохожих. Но при проверке это не имеет значения. Машина сверяется с базой, и сразу видно, имеет ли она отношение к перевозке инвалидов. Поэтому подобные схемы нельзя считать надежным или легальным решением", — отметил специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Согласно заявлению Егора Васильева, подобные действия приносят серьезные неудобства людям с ограниченными возможностями, лишая их доступа к специально оборудованным местам. По его словам, около 10% стоянок в зонах высокого спроса отведены для маломобильных граждан, и их незаконное занятие нарушает права этой категории населения. Специалист также пояснил, что ущемление прав людей с инвалидностью ради личного комфорта создает дополнительные препятствия к получению ими базовых городских услуг.

На данный момент нарушители сталкиваются с административными штрафами, однако в экспертном сообществе обсуждается возможность ужесточения наказания. Как отметил Васильев, в случае распространения подобных серых схем законодатели могут пересмотреть нормы КоАП, внедрив более строгие меры. В частности, речь идет о введении прогрессивной шкалы штрафных санкций и возможности эвакуации транспортных средств на специализированные стоянки, хотя эксперт считает, что масштаб проблемы пока остается ограниченным.

Автор Сергей Герасимов
Сергей Герасимов — автоюрист (КФУ) с 20-летним стажем. Эксперт по ДТП, защите прав потребителей и спорам со страховыми компаниями. Судебный защитник.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

