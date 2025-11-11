Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молоток судьи
Молоток судьи
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 23:26

Она сказала, что родила от него: мужчина из Серова поверил — и попал в ловушку

Жительницу Серова осудили за обман бывшего возлюбленного под видом сбора денег на ребёнка

История, больше похожая на сценарий фильма, произошла в Серове (Свердловская область). Местная жительница несколько лет обманывала бывшего парня, убедив его, что у них есть общий ребёнок. Всё это время мужчина исправно переводил ей деньги на "воспитание сына".

Как начался обман

По данным объединённой пресс-службы судов региона, пара рассталась в 2018 году. Спустя некоторое время девушка по имени Анастасия сообщила бывшему возлюбленному, что ждёт от него ребёнка и нуждается в поддержке.

"Пара рассталась в 2018-м. И вскоре Анастасия написала Андрею, что ждет от него ребенка и нуждается в деньгах. Тот поверил и некоторое время переводил ей денежные суммы", — рассказали в инстанции.

Андрей, не сомневаясь, помогал девушке финансово, будучи уверен, что поддерживает собственного ребёнка.

Новая ложь спустя годы

Летом 2025 года Анастасия вновь обратилась к бывшему парню — теперь она заявила, что их "сын" оказался в детдоме из-за трудностей с деньгами. Андрей, не подозревая обмана, перевёл ей 50 тысяч рублей и приехал в Серов, чтобы увидеть ребёнка.

Именно тогда правда раскрылась: через знакомых мужчина узнал, что никакого ребёнка никогда не было. После этого он обратился в полицию.

Судебное решение

Против Анастасии возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). На суде она полностью признала вину. Ей назначили один год исправительных работ с удержанием части заработка.

Суд также удовлетворил иск Андрея на 11 тысяч рублей, остальной ущерб девушка возместила ещё до окончания расследования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Свердловской области студентам-медикам начнут выплачивать деньги ежемесячно по целевым договорам сегодня в 5:56
Целевые договоры и ежемесячные выплаты: как студентам медколледжей и вузов увеличат поддержку

В Свердловской области студентам-медикам, обучающимся по целевым договорам, изменили выплаты — теперь деньги будут поступать ежемесячно. Размер выплат зависит от уровня образования.

Читать полностью » В Екатеринбург доставили сперму племенных быков для искусственного осеменения сегодня в 4:46
300 доз спермы из США и Канады: как искусственное осеменение изменит Урал

В Екатеринбург привезли 300 доз спермы племенных быков из США и Канады. Биоматериал будет использоваться на фермах Свердловской и Тюменской областей.

Читать полностью » Свердловская область заняла 23-е место в России по уровню зарплат, большинство жителей зарабатывают ниже среднего сегодня в 3:36
Почти 25% жителей Свердловской области едва сводят концы с концами: кого в регионе называют "бедными"

Свердловская область заняла 23-е место в рейтинге по зарплатам в России. Почти четверть жителей зарабатывает меньше 45 тысяч рублей, а 4,7% получают свыше 200 тысяч.

Читать полностью » В Екатеринбурге обсудят повышение зарплат охранников и работников благоустройства при корректировке бюджета сегодня в 2:26
Повысят зарплаты до 30%: кому в Свердловской области сулят "золотые горы" из бюджета

В Екатеринбурге депутаты рассмотрят вопросы повышения зарплат для охранников, работников благоустройства и развития отдаленных территорий при корректировке бюджета на 2026 год.

Читать полностью » В Свердловской области цены на новые автомобили снизились, но покупка остается сложной задачей сегодня в 1:16
Покупка нового авто в Свердловской области стала сложной задачей: кто теперь может себе позволить роскошь

В Свердловской области цены на новые автомобили снизились на 3%, но покупка автомобилей остается сложной задачей. Вторичный рынок предлагает выгодные предложения для покупателей.

Читать полностью » Министр финансов Старков заявил о сложном периоде для бюджета Свердловской области сегодня в 0:59
Бюджет без излишеств: Урал переходит в режим экономии ради социальной стабильности

Свердловская область утвердила строгий бюджет на следующий год: приоритеты — социальная поддержка, помощь семьям и участникам СВО, но новые проекты отложены из-за нехватки средств.

Читать полностью » В Екатеринбурге обсудят поправки к аукционам на аренду земельных участков для киосков сегодня в 0:44
Новые правила аренды для киосков: какие изменения ждут уральских предпринимателей

В Екатеринбурге на заседании Гордумы 11 ноября обсудят поправки по аренде земли для киосков и проблему массового сноса НТО, инициированную губернатором.

Читать полностью » В Ханты-Мансийске стартовал зимний лыжный сезон в РФ вчера в 11:17
Югра открыла сезон: "Первый снег" собрал лучших лыжников страны на старте зимы

В Ханты-Мансийске открыли лыжный сезон России стартом гонок «Югория. Первый снег» — на трассу вышли Устюгов, Спицов, Червоткин и другие звезды.

Читать полностью »

Новости
СФО
Аграрии Красноярского края собрали 2,6 миллиона тонн зерна по итогам уборочной кампании
Садоводство
Выяснил, почему мои огурцы стали горькими — и как это исправить
Красота и здоровье
Раньше ногти ломались и слоились — теперь просто наношу это масло трижды в день
Красота и здоровье
PHA и ферментные пилинги названы мягкой альтернативой кислотам для чувствительной кожи
Наука
Маккивер: химический реагент и напряжение возвращают детали отпечатков с гильз
Туризм
Японцы придумали новый налог с туристов — что изменится для россиян
Культура и шоу-бизнес
Я говорю детям о будущем планеты перед сном — принц Уильям
Красота и здоровье
Дефицит витаминов B и железа может вызвать трещины в уголках губ — предупреждают дерматологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet