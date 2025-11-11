Она сказала, что родила от него: мужчина из Серова поверил — и попал в ловушку

История, больше похожая на сценарий фильма, произошла в Серове (Свердловская область). Местная жительница несколько лет обманывала бывшего парня, убедив его, что у них есть общий ребёнок. Всё это время мужчина исправно переводил ей деньги на "воспитание сына".

Как начался обман

По данным объединённой пресс-службы судов региона, пара рассталась в 2018 году. Спустя некоторое время девушка по имени Анастасия сообщила бывшему возлюбленному, что ждёт от него ребёнка и нуждается в поддержке.

"Пара рассталась в 2018-м. И вскоре Анастасия написала Андрею, что ждет от него ребенка и нуждается в деньгах. Тот поверил и некоторое время переводил ей денежные суммы", — рассказали в инстанции.

Андрей, не сомневаясь, помогал девушке финансово, будучи уверен, что поддерживает собственного ребёнка.

Новая ложь спустя годы

Летом 2025 года Анастасия вновь обратилась к бывшему парню — теперь она заявила, что их "сын" оказался в детдоме из-за трудностей с деньгами. Андрей, не подозревая обмана, перевёл ей 50 тысяч рублей и приехал в Серов, чтобы увидеть ребёнка.

Именно тогда правда раскрылась: через знакомых мужчина узнал, что никакого ребёнка никогда не было. После этого он обратился в полицию.

Судебное решение

Против Анастасии возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). На суде она полностью признала вину. Ей назначили один год исправительных работ с удержанием части заработка.

Суд также удовлетворил иск Андрея на 11 тысяч рублей, остальной ущерб девушка возместила ещё до окончания расследования.