Марина Кравцова Опубликована сегодня в 3:39

Кожа страдает молча: как любимые маски превращаются в главных врагов молодости

Дерматолог Зарема Омарова предупредила об опасности пересушивания тканевых масок

В 2025 году патчи и тканевые маски прочно вошли в арсенал домашнего ухода за кожей. Они обещают мгновенный эффект — увлажнение, сияние, разглаживание, снятие усталости. Однако, как предупреждают специалисты, чрезмерное или неправильное их использование может обернуться противоположным результатом.

"Патчи и тканевые маски не следует держать на коже дольше необходимого, так как полезные вещества впитываются лишь в первые минуты, а затем начинается обратный эффект", — рассказала врач-дерматолог, косметолог Зарема Омарова.

Когда "уход" превращается во вред

Многие считают, что чем дольше маска остаётся на лице, тем лучше действует. На деле всё наоборот: после высыхания тканевая основа начинает забирать влагу из кожи, создавая парниковый эффект. Это приводит к нарушению её защитного барьера, дисбалансу микробиома и даже дерматиту.

Кроме того, из-за чрезмерного использования активных веществ кожа может перестать реагировать на уход — развивается чувствительность, появляются покраснения и шелушения.

"При высыхании создается парниковый эффект, нарушающий защитную функцию кожи, вызывающий дисбаланс микробиома и провоцирующий дерматит", — подчеркнула врач Зарема Омарова.

Сравнение: патчи и тканевые маски

Средство Преимущества Риски при неправильном применении
Патчи Быстро снимают отёки, освежают взгляд Могут растянуть кожу, вызвать раздражение
Тканевая маска Увлажняет, питает, придаёт сияние Пересушивает и нарушает баланс кожи при передержке

Оба продукта эффективны при грамотном использовании, но требуют аккуратности и чувства меры.

Советы шаг за шагом: как правильно использовать патчи и маски

  1. Очищайте кожу. Перед нанесением уберите макияж и загрязнения, чтобы активные вещества проникали глубже.

  2. Охладите патчи. Храните их в холодильнике — это усилит противоотёчный эффект.

  3. Следите за временем. Оптимально держать патчи 10-15 минут, тканевую маску — не более 20.

  4. Снимайте аккуратно. Не сдирайте резко — это травмирует кожу.

  5. Закрепите результат кремом. После процедуры нанесите лёгкий увлажняющий крем, чтобы "запечатать" влагу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: держать маску дольше 30 минут.
    Последствие: обезвоживание и раздражение кожи.
    Альтернатива: строго следуйте инструкции, не превышая время.

  • Ошибка: использовать патчи каждый день.
    Последствие: перегрузка активными компонентами, появление чувствительности.
    Альтернатива: наносите их 2-3 раза в неделю или по необходимости.

  • Ошибка: покупать маски "наугад".
    Последствие: аллергия или воспаление.
    Альтернатива: выбирайте средства по типу кожи и рекомендации косметолога.

А что если заменить домашними средствами?

Патчи и тканевые маски — не единственный способ привести кожу в порядок. Врач советует использовать простые и безопасные альтернативы.

"Используйте патчи как экспресс-средство, заменяя их при необходимости простыми домашними методами, такими как лед от отечности и кокосовое масло от морщин", — отметила Зарема Омарова.

Лёд улучшает микроциркуляцию, снимает отёки и придаёт коже свежесть, а кокосовое масло питает и делает её мягкой. Эти способы естественны и не требуют сложного ухода.

FAQ

Как часто можно делать тканевые маски?
Оптимально — два раза в неделю. При сухой коже можно три, но не чаще.

Можно ли использовать одну маску повторно?
Нет. После первого применения она теряет стерильность и активные компоненты.

Что делать, если после маски появилось раздражение?
Немедленно прекратить использование, умыться прохладной водой и нанести успокаивающий крем с пантенолом.

Мифы и правда

  • Миф: чем дольше держишь маску, тем лучше эффект.
    Правда: после высыхания ткань вытягивает влагу из кожи.

  • Миф: патчи могут заменить крем.
    Правда: это лишь временная мера, не полноценный уход.

  • Миф: маски можно хранить в холодильнике месяцами.
    Правда: после вскрытия упаковки их нужно использовать сразу.

Исторический контекст

Первое упоминание о тканевых масках появилось в Японии более века назад — тогда женщины смачивали хлопковые платки рисовой водой, чтобы сохранить гладкость кожи. В XX веке этот уход перекочевал в Корею, где получил современный формат: пропитанные эссенцией листы для лица. В 2010-х годах маски стали мировым трендом, а к 2025 году — обязательной частью домашнего ухода, уступая место многоразовым патчам и биоразлагаемым материалам.

