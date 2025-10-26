Кожа страдает молча: как любимые маски превращаются в главных врагов молодости

В 2025 году патчи и тканевые маски прочно вошли в арсенал домашнего ухода за кожей. Они обещают мгновенный эффект — увлажнение, сияние, разглаживание, снятие усталости. Однако, как предупреждают специалисты, чрезмерное или неправильное их использование может обернуться противоположным результатом.

"Патчи и тканевые маски не следует держать на коже дольше необходимого, так как полезные вещества впитываются лишь в первые минуты, а затем начинается обратный эффект", — рассказала врач-дерматолог, косметолог Зарема Омарова.

Когда "уход" превращается во вред

Многие считают, что чем дольше маска остаётся на лице, тем лучше действует. На деле всё наоборот: после высыхания тканевая основа начинает забирать влагу из кожи, создавая парниковый эффект. Это приводит к нарушению её защитного барьера, дисбалансу микробиома и даже дерматиту.

Кроме того, из-за чрезмерного использования активных веществ кожа может перестать реагировать на уход — развивается чувствительность, появляются покраснения и шелушения.

Сравнение: патчи и тканевые маски