Руки двигаю в одном направлении — лицо становится моложе на глазах: эффект удивил сразу

Массаж лица давно признан эффективным методом поддержания здоровья и красоты кожи. О его преимуществах и тонкостях рассказал в интервью Pravda. Ru трихолог, косметолог и врач-дерматолог Наталья Яковлева. По её словам, регулярные процедуры не только помогают улучшить внешний вид, но и замедляют процессы старения.

Польза массажа для кожи

Яковлева подчеркивает, что массаж лица помогает активизировать кровообращение, улучшая питание кожных тканей и укрепляя связочный аппарат. Это способствует не только омоложению, но и повышению упругости кожи. По её словам, массаж также помогает улучшить контуры лица и предотвратить ранние признаки старения.

"Если проходить курс массажа регулярно, это способствует омоложению и повышению эластичности кожи. Процедура помогает улучшить контуры лица и предупредить ранние признаки старения. Но выполнять её нужно только при хорошем самочувствии и отсутствии воспалений", — пояснила Яковлева.

Кроме того, массаж улучшает лимфоотток и способствует более ровному тону кожи, что особенно важно для людей, склонных к отёкам или недостаточному кровоснабжению в отдельных зонах лица.

Профессиональный и домашний уход

Хотя профессиональный массаж лица, безусловно, обеспечивает более выраженный и долговременный результат, домашние процедуры при правильной технике также могут быть полезными. Яковлева отмечает, что домашний уход способен повысить тонус сосудов и улучшить цвет лица, однако его эффективность зависит от правильного подхода.

"Профессиональный уход обеспечивает более выраженный и прогнозируемый результат, так как специалист учитывает индивидуальные особенности кожи и использует профессиональные средства в сочетании с корректными массажными техниками. Домашний массаж также может быть эффективным, если выполнять его по правильно составленной схеме и использовать подходящие продукты", — подчеркнула она.

Однако специалист также акцентирует внимание на важности консультации с врачом перед началом таких процедур. Только так можно подобрать безопасные средства и индивидуальную программу, что предотвратит возможные раздражения или аллергические реакции на коже.