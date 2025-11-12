Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© www.pexels.com by Shiny Diamond
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 20:27

Отказалась от дорогих процедур и начала делать фейсбилдинг — лицо реально подтянулось

Фейсбилдинг — это система упражнений, направленная на укрепление мышц лица, улучшение кровообращения и лимфотока. В отличие от косметических процедур, этот метод не требует дорогостоящего оборудования и полностью безопасен.

"Ключевое преимущество фейсбилдинга — его доступность. Заниматься можно где угодно, в том числе и дома", — отмечает Флора Саркисова, косметолог, профессор, д. м. н., заслуженный врач РФ.

Регулярные занятия помогают укрепить мышечный каркас лица, предотвратить обвисание кожи и вернуть ей здоровое сияние.

Основные преимущества гимнастики для лица

Эффект Как работает Результат
Подтяжка и тонус Укрепляются лицевые мышцы, повышается упругость кожи Чёткий овал лица, меньше брылей
Улучшение цвета лица Активируется кровообращение Кожа становится более сияющей и увлажнённой
Антивозрастной эффект Клетки получают больше кислорода Разглаживаются мелкие морщины
Детокс Улучшается лимфоток Уменьшается отёчность
Коррекция недостатков Прорабатываются локальные мышцы Меньше второго подбородка и мешков под глазами

Основные принципы фейсбилдинга

  1. Правильное дыхание. Делайте глубокие вдохи и выдохи через нос. Напряжение — на выдохе, расслабление — на вдохе.

  2. Расслабление перед началом. Лёгкий массаж лица и шеи снимет спазм и поможет мышцам работать эффективнее.

  3. Регулярность. Оптимально — 10-15 минут в день, 5 раз в неделю. Эффект появляется через 4-6 недель.

  4. Осознанность. Следите, чтобы в работу включались только нужные мышцы, не морщьте лоб и не напрягайте шею.

Показания и противопоказания

Показания Противопоказания
Потеря тонуса кожи, "гусиные лапки", отёчность Онкологические заболевания головы и шеи
Нечёткий овал лица, второй подбородок Острые воспалительные процессы кожи
Ранние признаки старения Послеоперационный период (до разрешения врача)
Восстановление после похудения Тяжёлые неврологические нарушения (по согласованию с врачом)

Даже при поражениях нервов гимнастика может быть полезна: лимфодренажный эффект помогает восстановлению.

Упражнения для лица

1. Для лба

Проблема Упражнение Как выполнять
Вертикальные морщины "Разведение пальцев" Надавите пальцами у переносицы и разводите их в стороны, удерживая натяжение 1 минуту
Горизонтальные морщины "Сопротивление бровям" Указательные пальцы над бровями, поднимайте брови, создавая сопротивление

2. Для глаз

  • Свежесть взгляда. Указательные пальцы у внешних уголков глаз, откройте глаза широко и удерживайте 10 секунд.

  • Подтяжка век. Приподнимите кожу висков и прищурьтесь, чувствуя лёгкое напряжение.

3. Для щёк

Цель Упражнение Повторения
Уменьшение носогубных складок Разглаживание кожи костяшками пальцев от губ к ушам 20-30
Подтяжка контура лица Надувание щёк с сопротивлением ладоней 20-30
Эластичность щёк Перекатывание воздуха из щеки в щёку 10

4. Для подбородка и шеи

  • Массаж от центра к ключицам. Улучшает лимфоток, снижает отёчность.

  • Сопротивление кулаку. Подбородок упирается в кулак, рот медленно открывается и закрывается — 20 повторов.

  • Растяжка. Запрокиньте голову, надавите языком на нёбо и поверните голову влево/вправо.

5. Для губ и области вокруг рта

Упражнение Что даёт
Улыбка с сопротивлением Подтягивает область вокруг губ
"Утиный клюв" Укрепляет мышцы губ и уменьшает морщины вокруг рта

Рекомендации по выполнению

  1. Занимайтесь перед зеркалом — это поможет контролировать технику.

  2. Перед началом очистите кожу и нанесите лёгкий крем или масло.

  3. Держите спину прямой — так вы исключите лишние движения шеи.

  4. Работайте осознанно, концентрируясь на ощущениях.

  5. Завершайте комплекс массажем или расслаблением.

Дополнительный уход после гимнастики

Метод Когда выполнять Эффект
Увлажняющая или питательная маска Сразу после гимнастики Усиливает впитывание активных веществ
Массаж лица (руками, роллером, гуаша) До или после упражнений Стимулирует лимфоток и усиливает тонус
Контрастное умывание После занятий Улучшает микроциркуляцию

Ошибки и как их избежать

Ошибка Последствие Как исправить
Слишком сильное напряжение мышц Спазм, морщины Расслабляйте лицо между упражнениями
Отсутствие регулярности Отсутствие эффекта Занимайтесь 10-15 мин ежедневно
Неправильное дыхание Головокружение Дышите медленно и глубоко
Упражнения на сухую кожу Растяжение кожи Используйте масло или крем

FAQ

Когда появится результат?
При ежедневных занятиях первые изменения видны через 2-4 недели.

Можно ли делать фейсбилдинг после косметических процедур?
Да, но только после полного восстановления тканей.

Сколько минут в день нужно заниматься?
Достаточно 10-15 минут.

Подходит ли гимнастика мужчинам?
Да, фейсбилдинг универсален и эффективен для всех.

Интересные факты

  1. На лице человека более 50 мышц, и большинство из них атрофируются без нагрузки.

  2. Эффект от гимнастики сравним с лёгкой подтяжкой, но без рисков и шрамов.

  3. Фейсбилдинг впервые применили хирурги для реабилитации пациентов после операций.

Вывод

Фейсбилдинг — это естественный, безопасный и научно обоснованный способ сохранить молодость. Он улучшает тонус, усиливает сияние кожи, корректирует овал лица и возвращает уверенность в себе. При этом тренировки занимают всего несколько минут в день и не требуют финансовых вложений.

