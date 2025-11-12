Отказалась от дорогих процедур и начала делать фейсбилдинг — лицо реально подтянулось
Фейсбилдинг — это система упражнений, направленная на укрепление мышц лица, улучшение кровообращения и лимфотока. В отличие от косметических процедур, этот метод не требует дорогостоящего оборудования и полностью безопасен.
"Ключевое преимущество фейсбилдинга — его доступность. Заниматься можно где угодно, в том числе и дома", — отмечает Флора Саркисова, косметолог, профессор, д. м. н., заслуженный врач РФ.
Регулярные занятия помогают укрепить мышечный каркас лица, предотвратить обвисание кожи и вернуть ей здоровое сияние.
Основные преимущества гимнастики для лица
|Эффект
|Как работает
|Результат
|Подтяжка и тонус
|Укрепляются лицевые мышцы, повышается упругость кожи
|Чёткий овал лица, меньше брылей
|Улучшение цвета лица
|Активируется кровообращение
|Кожа становится более сияющей и увлажнённой
|Антивозрастной эффект
|Клетки получают больше кислорода
|Разглаживаются мелкие морщины
|Детокс
|Улучшается лимфоток
|Уменьшается отёчность
|Коррекция недостатков
|Прорабатываются локальные мышцы
|Меньше второго подбородка и мешков под глазами
Основные принципы фейсбилдинга
-
Правильное дыхание. Делайте глубокие вдохи и выдохи через нос. Напряжение — на выдохе, расслабление — на вдохе.
-
Расслабление перед началом. Лёгкий массаж лица и шеи снимет спазм и поможет мышцам работать эффективнее.
-
Регулярность. Оптимально — 10-15 минут в день, 5 раз в неделю. Эффект появляется через 4-6 недель.
-
Осознанность. Следите, чтобы в работу включались только нужные мышцы, не морщьте лоб и не напрягайте шею.
Показания и противопоказания
|Показания
|Противопоказания
|Потеря тонуса кожи, "гусиные лапки", отёчность
|Онкологические заболевания головы и шеи
|Нечёткий овал лица, второй подбородок
|Острые воспалительные процессы кожи
|Ранние признаки старения
|Послеоперационный период (до разрешения врача)
|Восстановление после похудения
|Тяжёлые неврологические нарушения (по согласованию с врачом)
Даже при поражениях нервов гимнастика может быть полезна: лимфодренажный эффект помогает восстановлению.
Упражнения для лица
1. Для лба
|Проблема
|Упражнение
|Как выполнять
|Вертикальные морщины
|"Разведение пальцев"
|Надавите пальцами у переносицы и разводите их в стороны, удерживая натяжение 1 минуту
|Горизонтальные морщины
|"Сопротивление бровям"
|Указательные пальцы над бровями, поднимайте брови, создавая сопротивление
2. Для глаз
-
Свежесть взгляда. Указательные пальцы у внешних уголков глаз, откройте глаза широко и удерживайте 10 секунд.
-
Подтяжка век. Приподнимите кожу висков и прищурьтесь, чувствуя лёгкое напряжение.
3. Для щёк
|Цель
|Упражнение
|Повторения
|Уменьшение носогубных складок
|Разглаживание кожи костяшками пальцев от губ к ушам
|20-30
|Подтяжка контура лица
|Надувание щёк с сопротивлением ладоней
|20-30
|Эластичность щёк
|Перекатывание воздуха из щеки в щёку
|10
4. Для подбородка и шеи
-
Массаж от центра к ключицам. Улучшает лимфоток, снижает отёчность.
-
Сопротивление кулаку. Подбородок упирается в кулак, рот медленно открывается и закрывается — 20 повторов.
-
Растяжка. Запрокиньте голову, надавите языком на нёбо и поверните голову влево/вправо.
5. Для губ и области вокруг рта
|Упражнение
|Что даёт
|Улыбка с сопротивлением
|Подтягивает область вокруг губ
|"Утиный клюв"
|Укрепляет мышцы губ и уменьшает морщины вокруг рта
Рекомендации по выполнению
-
Занимайтесь перед зеркалом — это поможет контролировать технику.
-
Перед началом очистите кожу и нанесите лёгкий крем или масло.
-
Держите спину прямой — так вы исключите лишние движения шеи.
-
Работайте осознанно, концентрируясь на ощущениях.
-
Завершайте комплекс массажем или расслаблением.
Дополнительный уход после гимнастики
|Метод
|Когда выполнять
|Эффект
|Увлажняющая или питательная маска
|Сразу после гимнастики
|Усиливает впитывание активных веществ
|Массаж лица (руками, роллером, гуаша)
|До или после упражнений
|Стимулирует лимфоток и усиливает тонус
|Контрастное умывание
|После занятий
|Улучшает микроциркуляцию
Ошибки и как их избежать
|Ошибка
|Последствие
|Как исправить
|Слишком сильное напряжение мышц
|Спазм, морщины
|Расслабляйте лицо между упражнениями
|Отсутствие регулярности
|Отсутствие эффекта
|Занимайтесь 10-15 мин ежедневно
|Неправильное дыхание
|Головокружение
|Дышите медленно и глубоко
|Упражнения на сухую кожу
|Растяжение кожи
|Используйте масло или крем
FAQ
Когда появится результат?
При ежедневных занятиях первые изменения видны через 2-4 недели.
Можно ли делать фейсбилдинг после косметических процедур?
Да, но только после полного восстановления тканей.
Сколько минут в день нужно заниматься?
Достаточно 10-15 минут.
Подходит ли гимнастика мужчинам?
Да, фейсбилдинг универсален и эффективен для всех.
Интересные факты
-
На лице человека более 50 мышц, и большинство из них атрофируются без нагрузки.
-
Эффект от гимнастики сравним с лёгкой подтяжкой, но без рисков и шрамов.
-
Фейсбилдинг впервые применили хирурги для реабилитации пациентов после операций.
Вывод
Фейсбилдинг — это естественный, безопасный и научно обоснованный способ сохранить молодость. Он улучшает тонус, усиливает сияние кожи, корректирует овал лица и возвращает уверенность в себе. При этом тренировки занимают всего несколько минут в день и не требуют финансовых вложений.
