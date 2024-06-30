Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.06.2024 : 85,748
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.06.2024 : 92,4184
Врач Уланкина: мешки под глазами могут указывать на проблемы с почками
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 17:58

Врач Уланкина: мешки под глазами могут указывать на проблемы с почками

Врач Ольга Уланкина подчеркнула, что состояние почек часто можно определить по внешним признакам, видимым даже без специальных обследований. Она отметила, что мешки под глазами являются одним из явных признаков проблем с почками.

По словам Уланкиной, нарушения в работе почек часто сопровождаются отеками лица, особенно в районе глаз, из-за задержки лишней жидкости в организме. Кроме того, регулярные синяки под глазами, особенно утром, могут свидетельствовать о неэффективной работе почечной системы, которая не справляется с фильтрацией токсинов.

Другие заметные признаки включают бледность или желтизну кожи, а также повышенную сухость. Уланкина призвала обращаться к специалисту при подозрении на такие проблемы, чтобы своевременно начать лечение и предотвратить осложнения.

Фото: flickr.com/Anderson Mancini (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Инвестор Роджерс: США не могут выплатить госдолг, проблемы страны будут увеличиваться

Инвестор Роджерс: США не могут выплатить госдолг, проблемы страны будут увеличиваться

В США не способны оплатить государственный долг. По этой причине государство ожидает большие трудности в будущем. Об этом информировал РИА Новости знаменитый на мировых финансовых рынках инвестор Джим Роджерс.

Читать полностью
В пригороде Афин начался лесной пожар, из-за которого сгорели четыре дома

В пригороде Афин начался лесной пожар, из-за которого сгорели четыре дома

В пригороде Афин произошел лесной пожар, из-за которого сгорели четыре дома, а жители десяти поселков были эвакуированы.

Читать полностью

Общество

Gut: изменения в кишечной микробиоте влияют на активность генов в мозге

Gut: изменения в кишечной микробиоте влияют на активность генов в мозге

Ученые обнаружили кишечные бактерии, связанные с перееданием и ожирением, исследование которых опубликовано в журнале Gut.

Читать полностью
Daily Mail: при работе за компьютером полезнее использовать барный стул

Daily Mail: при работе за компьютером полезнее использовать барный стул

Эксперты поделились советами по предотвращению напряжения мышц при работе за компьютером.

Читать полностью

Новости