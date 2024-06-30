Врач Ольга Уланкина подчеркнула, что состояние почек часто можно определить по внешним признакам, видимым даже без специальных обследований. Она отметила, что мешки под глазами являются одним из явных признаков проблем с почками.

По словам Уланкиной, нарушения в работе почек часто сопровождаются отеками лица, особенно в районе глаз, из-за задержки лишней жидкости в организме. Кроме того, регулярные синяки под глазами, особенно утром, могут свидетельствовать о неэффективной работе почечной системы, которая не справляется с фильтрацией токсинов.

Другие заметные признаки включают бледность или желтизну кожи, а также повышенную сухость. Уланкина призвала обращаться к специалисту при подозрении на такие проблемы, чтобы своевременно начать лечение и предотвратить осложнения.

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