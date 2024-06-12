У 23-летней жительницы Британии Лорен Бум был диагностирован рак мозга после того, как она обратилась к врачам с жалобами на периодическое онемение лица и затылка. Изначально Лорен, страдавшая анорексией в 19 лет, предполагала, что это симптомы возвращения её пищевого расстройства, сообщает Daily Mirror.

Кроме онемения, она также столкнулась с проблемой низкого давления.

После первого визита к врачу, где предположили, что причиной может быть защемление нерва около челюсти или другая неврологическая проблема, было проведено более тщательное обследование. В итоге была обнаружена злокачественная астроцитома — опухоль мозга, происходящая из астроцитов, клеток, поддерживающих и защищающих нервные клетки. Лорен уже прошла одну операцию и ей предстоит еще одна, при этом сложность операции увеличивает близость опухоли к участкам мозга, отвечающим за подвижность.

Астроцитомы могут проявляться через различные симптомы, включая головные боли, судороги, изменения зрения или слуха, проблемы с координацией движений, изменения в поведении, а также проблемы с памятью и концентрацией.

Рак мозга представляет собой злокачественное новообразование в тканях мозга и может быть как первичным, так и вторичным, распространившимся из других частей тела.

Фото: flickr.com/Jose Navarro (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)