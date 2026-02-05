Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка с бандажом
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 15:25

Бандаж против второго подбородка обещает чудо, но эффект держится недолго и скрывает неприятный нюанс

Двойной подбородок давно перестал быть редкой эстетической проблемой и сегодня волнует людей разного возраста. Социальные сети регулярно предлагают быстрые и простые решения, одно из самых обсуждаемых — специальный бандаж для лица. Его позиционируют как способ скорректировать овал без уколов и операций. Об этом сообщает профильное издание о красоте и здоровье Shape.

Почему бандажи стали так популярны

Рост интереса к бандажам связан с активным продвижением в соцсетях. Производители и блогеры демонстрируют на видео заметное улучшение контура лица, создавая ощущение простого и универсального решения. Визуальный эффект действительно может быть заметен сразу после снятия повязки.

Механизм действия здесь схож с другими уходовыми практиками, направленными на временное улучшение внешнего вида кожи. Как и в случае с восстановлением кожного барьера, внешний результат не всегда отражает глубинные изменения в тканях.

Как работает бандаж и чего от него ждать

Бандаж представляет собой эластичную повязку, создающую компрессионное давление на область подбородка и шеи. За счёт этого мягкие ткани временно перераспределяются, а линия нижней челюсти выглядит более чёткой.

При этом бандаж не уменьшает количество жировых клеток и не влияет на причины появления второго подбородка. Возрастные изменения, генетика, колебания веса и снижение мышечного тонуса остаются без коррекции. После снятия бандажа ткани постепенно возвращаются в исходное положение.

Когда бандаж не решает проблему

Если основной причиной является избыток подкожного жира или выраженный птоз тканей, компрессия не даст стойкого эффекта. Бандаж также не стимулирует выработку коллагена и эластина и не укрепляет мышцы платизмы.

Кроме того, длительное давление может нарушать микроциркуляцию. Аналогичные ограничения врачи отмечают и при ношении поддерживающих аксессуаров для осанки — в материале о ношении корсета подчёркивается, что без работы с мышцами эффект остаётся ограниченным.

Когда бандаж действительно уместен

Наибольшую пользу бандаж приносит в послеоперационный период. После липосакции подбородка, платизмопластики или подтяжки лица он помогает снизить отёки и зафиксировать сформированные контуры. В этих случаях ношение бандажа оправдано и рекомендовано врачами.

В повседневной жизни бандаж может использоваться как временное средство для визуального улучшения овала, но не как самостоятельный метод коррекции.

Какие альтернативы существуют

Для устойчивого результата применяются другие подходы. Хирургические методики позволяют удалить избыток жира и подтянуть ткани. Инъекционные процедуры помогают скорректировать контуры лица. Дополнительно используются упражнения для шеи и работа с осанкой, которые поддерживают мышечный тонус.

«Бандаж даёт временный визуальный эффект, но не устраняет причину второго подбородка», — говорит пластический хирург Софья Абдулаева.

В итоге бандаж остаётся вспомогательным инструментом. Он может дополнять другие методы или использоваться в период восстановления, но не заменяет комплексный подход к коррекции.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

