Женщина за решеткой в судебном зале
Женщина за решеткой в судебном зале
© Generated by AI (DALL•E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:54

Семья, которой не было: жительница Приморья построила целый мир из обмана и забрала у моряка миллионы

Жительница Приморья инсценировала беременность и обманула моряка на 1,4 млн рублей

Истории о бытовых преступлениях нередко поражают изобретательностью, но случай в Приморье выделился даже на этом фоне. Фигурантка дела проживала с моряком, который обеспечивал и её саму, и детей от предыдущих браков. После решения расстаться мужчина уехал в рейс, а женщина заявила, что беременна. Это заявление стало началом длительной инсценировки, рассчитанной на доверие бывшего партнёра и его отсутствие дома.

Мнимая беременность

На протяжении девяти месяцев она поддерживала образ будущей матери: использовала накладной живот и отправляла фотографии, подтверждающие якобы изменившееся состояние. Завершением выдуманной истории стало сообщение о рождении мальчика. Женщина предъявила снимки, найденные в интернете, и продолжала поддерживать иллюзию полноценной семейной связи. За этот период мужчина перевёл ей свыше 1,1 миллиона рублей, воспринимая происходящее как заботу о будущем ребёнке.

Хищение имущества и решение суда

Деньги не стали единственным предметом мошенничества. Женщина убедила мужчину передать ей во временное пользование мини-экскаватор стоимостью более 300 тысяч рублей. Получив технику, она продала её, не уведомив владельца. Общий ущерб превысил 1,4 миллиона рублей, что впоследствии было отражено в материалах уголовного дела.

В судебном заседании фигурантка признала вину. Хорольский районный суд квалифицировал её действия по статье 159 УК РФ и назначил пять лет лишения свободы. Однако исполнение приговора отсрочено, поскольку у осуждённой есть ребёнок, не достигший 14-летнего возраста. С неё взыскана сумма ущерба в пользу потерпевшего, а приговор вступил в законную силу, завершив историю, которая почти год держалась на тщательно поддерживаемой фикции.

