Передаваемые Киеву натовские истребители F-16 планируется использовать для боёв под Харьковом, где ВС РФ имеет подавляющее превосходство в воздухе, сообщает Guardian, ссылаясь на украинские источники.
"Многочисленные украинские источники заявили, что F-16 направят для противодействия этому оружию (корректируемым авиабомбам России) во втором городе Украины", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что западные эксперты прдсказывают трудности для ВСУ при использовании F-16, так как у них нет необходимой квалификации, к тому же для обслуживания самолётов требуется большой штат сотрудников на земле. Сама НАТО поднимает в воздух этот вид истребителей только при дополнительной поддержке F-35, напоминает автор.
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Фото: defenselink.mil/SMSGT John P. Rohrer.
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