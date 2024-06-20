Передаваемые Киеву натовские истребители F-16 планируется использовать для боёв под Харьковом, где ВС РФ имеет подавляющее превосходство в воздухе, сообщает Guardian, ссылаясь на украинские источники.

"Многочисленные украинские источники заявили, что F-16 направят для противодействия этому оружию (корректируемым авиабомбам России) во втором городе Украины", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что западные эксперты прдсказывают трудности для ВСУ при использовании F-16, так как у них нет необходимой квалификации, к тому же для обслуживания самолётов требуется большой штат сотрудников на земле. Сама НАТО поднимает в воздух этот вид истребителей только при дополнительной поддержке F-35, напоминает автор.

Ранее эксперт Брутер объяснил, почему Киев не против участия России в следующем саммите по Украине.

Фото: defenselink.mil/SMSGT John P. Rohrer.