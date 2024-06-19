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Салливан: F-16 будут размещены на Украине
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 11:36

Салливан: F-16 будут размещены на Украине

Передаваемые Вашингтоном Киеву истребители F-16 будут размещены на территории Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью PBS.

Он отметил, что дислокация истребителей на Украине прописана в двустороннем соглашении по безопасности, подписанном Байденом и Зеленским*.

"Мы хотим помочь Украине получить эти средства. Такие средства должны быть размещены на Украине", — рассказал Салливан.

*бывший президент Украины, признан нелегитимным главой государства.

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Фото: Flickr/Соломон Кук (ВВС США).

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