На Украине заявили, что первые истребители F-16 окажутся на Украине после Пасхи.

Об этом заявил представитель ВВС Украины Илья Евлаш в разговоре с телеканалом "Новости Live"

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер высказывала мнение 26 апреля о том, что королевство готово поставить свои истребители F-16 в Украину до завершения 2024 года.



При этом точной даты Евлаш не назвал, отметив лишь, что сроки неоднократно менялись. "Мы ждем. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят… Когда первые истребители прибудут на Украину, мы обязательно будем об этом говорить", — добавил он.

По мнению России, поставки вооружений Украине осложняют урегулирование конфликта, непосредственно привлекая страны-члены НАТО к тому или иному противостоянию и представляют собой "опасную игру".

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки, содержащие вооружение для Украины, могут стать легитимной целью для России. По его мнению, США и НАТО непосредственно вмешиваются в конфликт, не только поставками оружия, но и подготовкой персонала на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле утверждали, что поставки оружия для Украины со стороны Запада не способствуют урегулированию конфликта и могут иметь негативные последствия.

Фото: www.dodmedia.osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)