Бывший армейский пилот и консультант по оборонной авиации Ксавье Тайтельман заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили истребители F-16.



Эту информацию распространил Telegram-канал "Военная хроника".



По данным французских специалистов, в Украине, скорее всего, произошло первое боевое использование истребителей F-16. Как отмечается в сообщении, эту информацию подтвердили представители Иностранного легиона.



В начале июня командующий Военно-воздушными силами Дании Ян Дам призвал умерить ожидания относительно поставок истребителей F-16 в Украину, указав, что это не повлияет на обстановку на поле боя.



Он подчеркнул, что для эффективного использования этих истребителей в Украине необходимо провести длительную модернизацию ВВС страны, подготовить соответствующие боеприпасы и приспособиться к сложным боевым задачам.



В конце июня Вооруженные силы РФ нанесли удары гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по украинским авиабазам, где украинскими военными готовилась база для хранения F-16.

Фото: www. dodmedia.osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)