Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Камера
Камера
© unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 15:59

Возвращение легенды или катастрофа? Сиквел "F1" обещает то, чего зрители не ждут

Джозеф Косински планирует снять сиквел фильма "F1" — Variety

Джозеф Косински, известный режиссер, который подарил зрителям яркую спортивную драму "F1" с Брэдом Питтом, выразил заинтересованность в продолжении этой истории. После успешного релиза летом картина быстро завоевала популярность среди зрителей и критиков, установив новые рекорды для Apple TV+ и став самым кассовым проектом в фильмографии Питта. Сейчас команда работает над поиском творческих решений для сиквела, обдумывая, каким образом развить сюжет и героев.

Что ждать от сиквела

"F1" рассказывает о бывшем гонщике Формулы-1 Сонни Хейсе, который после серьезной аварии в 1990-х покинул трассу. Годы спустя он возвращается, чтобы наставлять молодого таланта Джошуа Пирса. История сочетает драму, напряжение и спортивные соревнования, что сделало фильм привлекательным для широкой аудитории. В будущем сиквеле ожидается углубление персонажей, новых эмоциональных и спортивных вызовов, а также развитие команды APXGP.

"Мы сейчас на той стадии, когда мы просто мечтаем и придумываем, какой будет следующая глава для Сонни Хейса и для [команды] APXGP. Но, знаете, судя по реакции со всего мира на этот фильм, люди хотят это видеть. Я бы с радостью вернулся и снял сиквел, потому что было так весело снимать первую часть", — сказал режиссер Джозеф Косински.

Фильм сочетает элементы спортивного кино и личной драмы, демонстрируя внутренние переживания гонщиков и сложности, с которыми сталкиваются команды на пути к успеху. Сиквел может расширить эту концепцию, добавив новые трассы, новые гоночные технологии и более глубокое раскрытие характеров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорирование эмоций персонажей → Плоский сюжет → Включить психологические конфликты и мотивацию.

  2. Однообразные гонки → Скука зрителя → Варьировать трассы, добавлять неожиданные препятствия.

  3. Недостаток деталей гоночной техники → Потеря достоверности → Консультироваться с экспертами Формулы-1.

А что если…

Что если сиквел сосредоточится на международных гонках с более сложными стратегиями команд и новыми соперниками? Это позволит добавить интригу, повысить напряжение и познакомить зрителей с разнообразием гоночного мира.

FAQ

Сколько стоит съемка спортивной драмы?
Бюджет зависит от масштабности гонок и уровня спецэффектов, обычно — десятки миллионов долларов.

Что лучше для зрителя: реальные трассы или студийные съемки?
Комбинация позволяет сохранить безопасность и реализм, сочетая драйв гонок с контролем над сценарием.

Мифы и правда

  • Миф: спортивные драмы скучны для неподготовленного зрителя.

  • Правда: правильный сюжет и эмоциональная глубина делают фильм интересным для широкой аудитории.

  • Миф: гонки можно снять без профессиональных консультантов.

  • Правда: точность и достоверность сцен критична для восприятия реализма.

Три интересных факта

  1. Брэд Питт посвятил несколько недель тренировкам на реальных гоночных трассах.

  2. Картина использовала комбинацию CGI и реальных съемок для максимального эффекта.

  3. Фильм стал первым в истории Apple TV+, который возглавил рейтинг самых кассовых релизов платформы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крис Дженнер подчеркнула влияние активного образа жизни матери на своё здоровье — People сегодня в 4:52
Крис Дженнер раскрыла тайну бодрости: чьё наследие помогает ей оставаться молодой

Крис Дженнер рассказала, как планирует проводить годы после 70-летия, делая упор на семью и здоровье, и чем вдохновляется в повседневной жизни.

Читать полностью » Морган Фриман в 88 лет сохраняет активность через спорт и работу в кино — AARP сегодня в 3:53
Как оставаться бодрым даже после 80: привычки легенды Голливуда, о которых мало кто знает

Морган Фриман в 88 лет делится секретами бодрости и активного старения, продолжает сниматься и поддерживать здоровье через спорт и движение.

Читать полностью » Эмма Стоун признана самой красивой актрисой по методу сегодня в 2:59
Секрет идеального лица раскрыт: почему Эмма Стоун выглядит как произведение искусства

Новое исследование определило Эмму Стоун как обладательницу почти идеальных черт лица, используя уникальный метод оценки красоты.

Читать полностью » Белла Хадид опубликовала реплику о хроническом течении болезни Лайма и рассказала о постоянных симптомах — соцсети сегодня в 1:54
Белла Хадид снова ломает глянец: хроника борьбы, которую мир предпочитает не замечать

Белла Хадид откровенно рассказала, как болезнь Лайма влияет на её жизнь, и поделилась тем, что чувствует человек, которому приходится жить с хроническим состоянием.

Читать полностью » Джастин Бибер получил ушиб ребер и бедра при падении с электрического скейтборда — Twitch сегодня в 0:51
Coachella под угрозой? Бибер рассказал о боли, которая сводит его с ума

Джастин Бибер получил серьезную травму на электрическом скейтборде, но готовится к своему первому выступлению на Coachella.

Читать полностью » Sony Pictures анонсировала фильм о коллекционных фигурках Labubu — The Hollywood Reporter 14.11.2025 в 23:59
Labubu покоряет не только коллекционеров: как игрушка превращается в кинопроект

Sony Pictures анонсировала фильм о культовой игрушке Labubu, но пока держит в секрете детали проекта и формат ленты.

Читать полностью » Рубин на серьгах Кейт Миддлтон связали с рождением принца Джорджа — Page Six 14.11.2025 в 22:58
Серьги, которые говорят больше слов: скрытая символика Кейт Миддлтон

Тонкий жест Кейт Миддлтон на службе оказался спрятан в небольшом украшении. Журналисты выяснили, что серьги с рубином были выбраны не случайно и несут особый смысл.

Читать полностью » Тейлор Свифт рассказала о двухлетней подготовке тура The Eras — данные из нового документального сериала 14.11.2025 в 21:52
Тейлор Свифт рассказала, как зародился тур, который переписал правила поп-сцены

Тейлор Свифт раскрыла, как родилась идея грандиозного тура "The Eras" и что сделало его особенным для тысяч поклонников.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Плотный грунт ухудшает доступ кислорода к корням и тормозит развитие — ботаник Сушин
Красота и здоровье
Кожаные брюки адаптируются под офисный стиль с блейзером — эксперты моды
Садоводство
Бостонстонский папоротник не переносит заморозков
Спорт и фитнес
Упражнение Официант с гантелями укрепляет спину и плечи — фитнес-тренеры
Дом
Светлые стены с высоким LRV усиливают освещённость комнаты — дизайнер Спирс
Наука
Сновидения возникают в REM-фазе и медленном сне — Бернарди
Красота и здоровье
Правило тарелки используют для стабильного тона кожи — диетологи
Питомцы
Натёртости от ошейника у собак возникают из-за неправильного размера — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet