Возвращение легенды или катастрофа? Сиквел "F1" обещает то, чего зрители не ждут

Джозеф Косински, известный режиссер, который подарил зрителям яркую спортивную драму "F1" с Брэдом Питтом, выразил заинтересованность в продолжении этой истории. После успешного релиза летом картина быстро завоевала популярность среди зрителей и критиков, установив новые рекорды для Apple TV+ и став самым кассовым проектом в фильмографии Питта. Сейчас команда работает над поиском творческих решений для сиквела, обдумывая, каким образом развить сюжет и героев.

Что ждать от сиквела

"F1" рассказывает о бывшем гонщике Формулы-1 Сонни Хейсе, который после серьезной аварии в 1990-х покинул трассу. Годы спустя он возвращается, чтобы наставлять молодого таланта Джошуа Пирса. История сочетает драму, напряжение и спортивные соревнования, что сделало фильм привлекательным для широкой аудитории. В будущем сиквеле ожидается углубление персонажей, новых эмоциональных и спортивных вызовов, а также развитие команды APXGP.

"Мы сейчас на той стадии, когда мы просто мечтаем и придумываем, какой будет следующая глава для Сонни Хейса и для [команды] APXGP. Но, знаете, судя по реакции со всего мира на этот фильм, люди хотят это видеть. Я бы с радостью вернулся и снял сиквел, потому что было так весело снимать первую часть", — сказал режиссер Джозеф Косински.

Фильм сочетает элементы спортивного кино и личной драмы, демонстрируя внутренние переживания гонщиков и сложности, с которыми сталкиваются команды на пути к успеху. Сиквел может расширить эту концепцию, добавив новые трассы, новые гоночные технологии и более глубокое раскрытие характеров.

