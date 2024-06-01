Профессор Станислав Ионов из Государственного университета просвещения обсудил необычные причины ухудшения зрения. Он указал, что стресс может негативно влиять на зрение за счёт нарушения питания сетчатки.

Дополнительно, накладные ресницы могут ухудшать зрение, а также с возрастом у некоторых людей в сосудах глаз могут формироваться холестериновые бляшки, что является обычным явлением при сахарном диабете и может привести к забиванию сосудов.

Ионов также посоветовал не носить очки постоянно при небольшой диоптрии, чтобы избежать проблем с адаптацией хрусталика.

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