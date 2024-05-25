Новый нейроимплант, разработанный резидентом "Сколково" — компанией "Сенсор-тех", представляет собой инновационную систему под названием ELVIS V. Эта технология позволяет незрячим людям "видеть" текст, распознавать объекты и получать информацию о окружающей среде.
ELVIS V состоит из камеры, беспроводного передатчика и микрокомпьютера. Камера захватывает окружающее изображение, которое обрабатывается с помощью интеллектуальных алгоритмов на микрокомпьютере. Полученные данные передаются через беспроводной передатчик в чип, установленный на голове пациента. Этот чип стимулирует зрительную кору мозга незрячего человека, позволяя ему "видеть" с помощью электрических импульсов.
Основное преимущество системы ELVIS V заключается в том, что она использует алгоритмы искусственного интеллекта для дополнительной обработки изображения. Эти алгоритмы разбивают картинку на сегменты и выделяют важную информацию, такую как контуры объектов и предметов. Благодаря этому нейроимпланту, незрячие люди могут не только распознавать объекты, но и читать текст, так как система способна распознавать и озвучивать текст на странице.
Проект ELVIS V является одним из первых сертифицированных нейроимплантов в мире, предназначенных для восстановления зрения у незрячих людей. Это значимое достижение в области медицинских технологий, которое может изменить жизни многих людей по всему миру.
Компания "Сенсор-тех" является резидентом "Сколково", крупнейшего инновационного центра России, который поддерживает развитие высокотехнологичных стартапов. Проект ELVIS V открывает новые перспективы для развития медицинской индустрии и демонстрирует потенциал российских инноваций на мировой арене, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/emilio labrador (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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