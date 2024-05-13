Исследование ученых из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона показало эффективный метод улучшения зрения с помощью трехминутного воздействия глубокого красного света длиной волны 670 нанометров раз в неделю по утрам.

Это воздействие положительно сказывается на митохондриях фоторецепторных клеток, способствуя улучшению контрастного цветового зрения. Наибольшая эффективность наблюдается при проведении процедуры между 8 и 9 утра, при этом улучшение зрения может составить в среднем 17%, сообщает Planet Today.

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