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Ученые выяснили, что красный свет улучшает зрение
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:33

Ученые выяснили, что красный свет улучшает зрение

Исследование ученых из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона показало эффективный метод улучшения зрения с помощью трехминутного воздействия глубокого красного света длиной волны 670 нанометров раз в неделю по утрам.

Это воздействие положительно сказывается на митохондриях фоторецепторных клеток, способствуя улучшению контрастного цветового зрения. Наибольшая эффективность наблюдается при проведении процедуры между 8 и 9 утра, при этом улучшение зрения может составить в среднем 17%, сообщает Planet Today.

Фото: commons.wikimedia.org/Щербаков Сергей Владимирович (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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