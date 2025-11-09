Игнорирую мерцание в глазах: неожиданные причины и что с этим делать

Многие люди знакомы с ощущением, когда при резкой смене положения тела в поле зрения появляются мерцающие "звездочки" или плавающие пятна. Это явление, хотя и достаточно распространенное, может быть связано как с временными физиологическими процессами, так и с более серьезными нарушениями в организме. Врач-офтальмолог и микрохирург Светлана Миргородская из клиники СМ-Клиника в беседе с Life. ru объяснила, что такое состояние обычно является проявлением ортостатической гипотензии, но может также свидетельствовать о других заболеваниях.

Ортостатическая гипотензия: временное явление или сигнал тревоги?

Ортостатическая гипотензия — это резкое падение артериального давления, которое происходит при переходе в вертикальное положение, например, при вставании с кровати или при быстром поднятии из сидячего положения. Это явление приводит к временным нарушениям кровообращения, в том числе к ухудшению кровоснабжения глаз, что и может быть причиной появления "звездочек" в поле зрения.

"В большинстве случаев мерцание в глазах связано с временным нарушением сосудистого тонуса и сердечного ритма. Это происходит при падении давления, и обычно проходит достаточно быстро", — пояснила Светлана Миргородская.

Тем не менее, если подобные эпизоды случаются регулярно, это может указывать на необходимость более глубокого обследования.

Когда стоит беспокоиться?

Хотя в большинстве случаев мерцание "звездочек" не является признаком чего-то серьезного, важно помнить, что такие симптомы могут быть связаны и с более серьезными заболеваниями. Светлана Миргородская перечислила несколько состояний, которые могут провоцировать подобные ощущения:

Неврологические заболевания, такие как болезни Паркинсона и множественная системная атрофия. Сердечно-сосудистые расстройства, включая гипертонию и аритмию. Эндокринные нарушения, например, сахарный диабет. Проблемы с сетчаткой глаза, такие как дегенерация макулы или отслоение сетчатки.

"Аналогичные симптомы могут также быть вызваны приемом антиаритмических препаратов или антидепрессантов", — добавила Светлана Миргородская.

Такие симптомы, как "звездочки" в глазах, могут быть ранним сигналом о необходимости обратить внимание на свое здоровье и проконсультироваться с врачом.

Что делать, если "звездочки" появляются регулярно?

Если вы замечаете, что такие эпизоды случаются часто, важно не игнорировать их и пройти обследование у офтальмолога. Врач может провести тесты, чтобы исключить проблемы с сетчаткой и другими частями глаза. Если причина не в глазах, но симптомы повторяются, Светлана Миргородская рекомендует обратиться к другим специалистам, таким как кардиолог, эндокринолог или невролог. Эти специалисты помогут выявить возможные заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, которые могут вызывать подобные симптомы.

"Регулярное появление 'звездочек' требует обязательной консультации с врачом, чтобы исключить более серьезные заболевания и получить своевременную помощь", — заключила Светлана Миргородская.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если "звездочки" или плавающие пятна появляются часто или сопровождаются другими симптомами, такими как головокружение, слабость, боли в груди или проблемы с координацией, рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу. Особенно важно это для людей, страдающих от хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет или проблемы с сердечным ритмом.

Таблица: Причины появления "звездочек" в глазах и возможные заболевания

Причина Возможные заболевания Рекомендованное действие Ортостатическая гипотензия Временное падение давления при резком переходе в вертикальное положение Следить за состоянием, при повторениях обратиться к врачу Неврологические заболевания Болезни Паркинсона, множественная системная атрофия Консультация с неврологом Сердечно-сосудистые расстройства Гипертония, аритмия Обратиться к кардиологу для диагностики и лечения Эндокринные заболевания Сахарный диабет Обследование у эндокринолога Проблемы с сетчаткой глаза Дегенерация макулы, отслоение сетчатки Обследование у офтальмолога Лекарства Антиаритмические препараты, антидепрессанты Консультация с врачом для коррекции лечения

Мифы и правда о "звездочках" в глазах

"Некоторые считают, что "звездочки" в глазах — это всего лишь временное явление, с которым можно смириться."

Миф: "Звездочки" — это незначительное явление, которое не требует внимания.

Правда: Если "звездочки" появляются регулярно, это может быть признаком заболеваний, требующих внимания врача.

Миф: Все проблемы с глазами связаны с ухудшением зрения.

Правда: Плавающие пятна и мерцание могут быть вызваны нарушениями в кровообращении или заболеваниями нервной системы.

Интересные факты о глазах и здоровье

Глаза могут реагировать на изменения давления, температуры и даже эмоциональное состояние. Регулярное обследование глаз помогает вовремя выявить серьезные заболевания, такие как глаукома, катаракта и проблемы с сетчаткой. Симптомы, такие как мерцание "звездочек", могут быть связаны с нарушениями кровообращения, а не только с проблемами с глазами.

Исторический контекст

Ощущение "звездочек" в глазах было известно еще в древности, когда врачи пытались понять связь между зрением и состоянием сосудов. С развитием медицины стало ясно, что это явление может быть связано не только с проблемами с глазами, но и с более серьезными нарушениями в организме.